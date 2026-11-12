Türk futbolunun acı kaybı: Bursaspor efsanesi Kemal Batmaz vefat etti
Bursaspor, Beşiktaş ve A Milli Takım formasıyla Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran eski futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz, 72 yaşında hayatını kaybetti. Batmaz, zatürre teşhisiyle Mudanya'da hastanede tedavi görüyordu.
Bursaspor'un yetiştirdiği önemli isimlerden olan ve kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan Kemal Batmaz, evinde rahatsızlanınca ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan eski futbolcu, entübe edildi. Durumu ağır olan Batmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bursaspor'da 1968-1978, Beşiktaş'ta 1978-1981 yılları arasında forma giyen Kemal Batmaz, 13 Kasım Cuma günü öğle namazına müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
KEMAL BATMAZ KİMDİR?
1 Eylül 1954 tarihinde dünyaya gelen Kemal Batmaz, Bursaspor altyapısında yetişti ve 10 sezon boyunca yeşil-beyazlı formayla ligde 124 maç oynadı. Beşiktaş'ta 3 sezon geçiren Batmaz, 1982 yılında futbolu bıraktı.
Türkiye U18, U21 ve A Millî Takımı'nda görev alan Kemal Batmaz, 17 defa millî forma giydi. Futbolculuğun ardından Bursaspor'da altyapı ve teknik kadro görevlerinde bulundu. Daha sonra Bursaspor, Turgutluspor, Siirtspor, İnegölspor ve Bursa Merinosspor'da teknik direktörlük yaptı.