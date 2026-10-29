ÖZEL│Gol krallığında zirveye çıktı, transfer haberleri başladı: "4 büyükler"de oynar

Bursaspor formasıyla fırtınalar estiren Kelechi Iheanacho, 12 maçta 16 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekti. Nijeryalı gazeteci Ayomide Oguntimehin, gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan yıldız golcünün kariyer yolculuğunu, yeşil-beyazlılardaki çıkışını ve Süper Lig'deki geleceğini Türkiye Gazetesi’ne özel olarak yorumladı.

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Kariyerinde Manchester City, Sevilla ve Leicester City formaları giyen Kelechi Iheanacho, TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Gol krallığının zirvesinde yer alan tecrübeli forvet, performansıyla büyük beğeni toplarken; şimdiden Süper Lig devlerinin radarına girdi. Nijeryalı futbol muhabiri Ayomide Oguntimehin, 30 yaşındaki oyuncunun Türk futboluna damga vuran oyunuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu.

Bursaspor, Kelechi Iheanacho'yu Temmuz 2026'da bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

“ÖZ GÜVENİNİ YENİDEN KAZANDI”

Kelechi Iheanacho’nun kariyer yolculuğuna değinen Soccernet NG ve Afrik Foot NG muhabiri Oguntimehin, “Leicester City'de önemli goller attı ve 2021'de kulübün FA Cup'ı kazanmasına katkıda bulundu; ancak Sevilla'daki dönemi daha zorlu geçti, zira düzenli forma şansı bulmakta güçlük çekti. Başarılı olmak için gereken teknik yeteneğe ve deneyime sahip olduğuna inanıyorum; ancak doğru ortama ve istikrarlı fırsatlara ihtiyacı var. Dürüst olmak gerekirse, Türkiye'ye transferi yeni bir başlangıç oldu. Bu, onun özgüvenini yeniden kazanmasını ve neler yapabileceğini göstermesini sağladı. Kariyerinde pek çok başarıya imza attı ancak potansiyelinin daha da fazlasını gösterebilmesi için hâlâ kat etmesi gereken yol var.” dedi.

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“GUARDIOLA’NIN ÖNEMLİ ETKİSİ OLDU”

Iheanacho’nun Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola ile beraber çalıştıkları dönemden bahseden Oguntimehin, “Guardiola, Iheanacho'nun gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahipti. Pep yönetiminde antrenman yapmanın, onu İspanyol teknik adamın oyun tarzıyla tanıştırdığına inanıyorum. Bu; üst düzey taktik disiplin, hareketlilik, pres yapma ve top ayağındayken hızlı karar verme becerisi anlamına gelir. Bu deneyimler, onun daha eksiksiz bir forvet olarak şekillenmesine yardımcı oldu. Iheanacho, zamanla başka bir yerde düzenli olarak forma giyme fırsatı aramak zorunda kalsa da Guardiola gibi bir teknik direktörle çalışma deneyimi değerliydi. Kariyeri City'de başlangıçta pek çok kişinin beklediği gibi ilerlemedi ama o dönemden önemli dersler çıkardığına inanıyorum.” diye konuştu.

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“TAKIMINI SÜPER LİG’E YÜKSELTİR”

Bursaspor formasıyla şu ana kadar çıktığı 12 maçta 16 gol ve 3 asistle dikkat çekici bir performans sergileyen Nijeryalı golcünün performansını değerlendiren gazeteci, “Iheanacho'nun istatistikleri olağanüstü. Doğru ortamı bulduğunda ve özgüvenle oynadığında yapabileceklerinin göstergesi tam olarak budur. Türkiye 1. Ligi, kendisinin daha önce forma giydiği üst düzey Avrupa liglerinden farklı olsa da sergilediği bu performanslar takdiri hak ediyor. Eğer bu formunu korursa, Bursaspor'un Süper Lig’e dönme hedeflerinde önemli bir rol oynayabilir ve Nijerya Milli Takımı için yeniden dikkatleri üzerine çekebilir.” ifadelerini kullandı.

“SÜPER LİG DEVLERİNDE DE OYNAR”

Tecrübeli futbolcunun isminin son dönemde 4 büyük takımla anılmasıyla ilgili konuşan Nijeryalı muhabir, şöyle devam etti:

Iheanacho'nun, Türkiye'nin 4 büyük kulübünden birinde rekabet edebilecek kaliteye ve deneyime sahip olduğuna inanıyorum. Premier Lig ve La Liga'daki deneyimi, mevcut golcülük formuyla birleştiğinde, neler sunabileceğini ortaya koyuyor. Ancak Galatasaray veya Fenerbahçe gibi kulüplerde oynamak, beraberinde çok büyük beklentiler ve forma rekabeti getirir. Mevcut formunu koruması ve o seviyenin gerekliliklerine uyum sağlaması gerekmektedir. O seviyeye geçme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebilirim; ancak kalıcı bir yer edinebilmesi için istikrar kilit rol oynayacaktır.

“OSIMHEN İLE ORTALIK KURABİLİR”

Iheanacho’nun Nijerya Milli Takımı’nda Osimhen ile uyumuna ayrı bir parantez açan Oguntimehin, sözlerini şöyle tamamladı:

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