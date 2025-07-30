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İddiaların ardından... Konya Büyükşehir Belediyesi'nden '20 milyon TL'lik organizasyon' açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin altı farklı söyleşi programı için Fulya Öztürk, Mehmet Akif Ersoy ve Müfit Can Saçıntı gibi isimlerle 20 milyon 575 bin TL’lik sözleşme imzaladığı iddia edildi. Gündem oluşturan bu gelişme sonrası belediye sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, milletvekili, gazeteci, psikolog ve yazarların katılacağı söyleşi programları için 20 milyon TL’lik ödeme yapacağı iddia edilmişti.

İddiaların ardından... Konya Büyükşehir Belediyesi'nden '20 milyon TL'lik organizasyon' açıklaması - 1. Resim

Yapılan habere göre, Konya Büyükşehir Belediyesi, altı farklı söyleşi için toplam 20 milyon 575 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

Ayrıca iddialara göre bu söyleşilerde Fulya Öztürk, Mehmet Akif Ersoy ve Müfit Can Saçıntı’nın da aralarında bulunduğu sekiz isim yer alacaktı. Gündem olan bu gelişme sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak kamuoyundaki iddialara cevap verdi.

İddiaların ardından... Konya Büyükşehir Belediyesi'nden '20 milyon TL'lik organizasyon' açıklaması - 2. Resim

"BU ÇARPITMA HABERİ YAPANLARI KINIYORUZ"

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bugün bazı basın yayın organlarında, Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir yıl boyunca gerçekleştirilecek söyleşi ve seminer programları ile organizasyonlarını içeren toplu bir ihalenin rakamı, sanki birkaç belirli isme veriliyormuş algısıyla çarpıtma ve yalan bir haber yapılmıştır. Söz konusu ihale, bir yıl boyunca belediyemizce düzenlenecek 8 programda 325 sanatçı, kültür ve bilim insanı ile yapılacak organizasyonları kapsamaktadır. Tüm süreç ilgili kanun ve mevzuatlara uygun şeffaf şekilde yürütülmektedir. Detayları paylaşılmadan, olumsuz bir algı oluşturmak için yapıldığı aşikar olan bu çarpıtma haberi yapanları kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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