İstanbul'da kan donduran anlar! Küçük çocuk, çöp kamyonunun altında can verdi
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. O anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
İnönü Mahallesi 363 Sokak'ta dün akşam İ.Ş. idaresindeki çöp kamyonu, Yusufcan D'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
ANBEAN KAMERADA
Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, çöp kamyonunun önünden geçen çocuğa çarpıp üzerinden geçtiği görülüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar