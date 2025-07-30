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Co-May Tayfunu Çin’i vurdu! Alarm seviyesi yükseldi

Kaynak: Dış Haberler
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Co-May Tayfunu Çin’i vurdu! Alarm seviyesi yükseldi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çin felaketlerle sarsılıyor! Doğudaki Zhoushan kentini vuran Co-May Tayfunu karaya çıktı, rüzgarın şiddeti 23 metre/saniyeye ulaştı. Aynı saatlerde Pekin’i sel vurdu, en az 30 kişi hayatını kaybetti. Tianjin’de ise 70 yılın en büyük su baskını yaşandı, binlerce kişi tahliye edildi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang Eyaleti, yılın sekizinci tropik fırtınası olan Co-May Tayfununun etkisi altına girdi. Çin Meteoroloji İdaresi’ne bağlı Zhejiang Eyaleti Meteoroloji Gözlemevi, tayfunun Zhoushan kenti açıklarında karaya ulaştığını duyurdu.
 
Gözlemevi, tayfun merkezindeki rüzgar hızının saniyede 23 metreye kadar çıktığını belirtti.

ACİL MÜDAHALE SEVİYESİ 3'E YÜKSELTİLDİ

Zhejiang eyalet yönetimi, tayfunun karaya ulaşmasından önce, acil müdahale seviyesini IV’ten 3’e yükseltti. 
 
Yetkililer, tayfunun yol açabileceği şiddetli yağış, fırtına ve toprak kaymalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

PEKİN'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ: EN AZ 30 ÖLÜ

Öte yandan Çin’in kuzey bölgeleri de aşırı hava olaylarıyla mücadele ediyor. Pekin’de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve altyapı tahribatı, en az 30 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tüm birimlere can ve mal güvenliği için seferberlik çağrısı yaptı.

70 YILIN EN BÜYÜK SELİ TİANJİN'İ VURDU

Tianjin belediyesine bağlı Jizhou bölgesinde, son 70 yılın en şiddetli sel felaketi yaşandı. Sel nedeniyle 13 köy sular altında kaldı, binlerce turist ve bölge sakini tahliye edildi. Salı günü itibarıyla, bölgede 10.527 kişi acil barınaklara yerleştirildi.
Kaynak: Dış Haberler
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