İğne ipliğe dönen Şafak Sezer sırrını paylaştı! Zayıflamak için 2 şey yapıyor

İğne ipliğe dönen Şafak Sezer sırrını paylaştı! Zayıflamak için 2 şey yapıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İğne ipliğe dönen Şafak Sezer sırrını paylaştı! Zayıflamak için 2 şey yapıyor
Şafak Sezer, Zayıflama, Evlilik, Yürüyüş, Haber
Magazin Haberleri

Eşi Esra Sezer ile 25. evlilik yıl dönümlerini kutlamak üzere bir restoranda akşam yemeği yiyen Şafak Sezer, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Gözle görülür şekilde kilo verdiği fark edilen ünlü oyuncu, zayıflama sırrını paylaştı.

Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Şafak Sezer, rol aldığı komedi türündeki yapımlarda adından söz ettiriyor. 

YENİ PROJE YAKINDA

Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Sezer, zamanla sinema ve televizyon projeleriyle geniş kitlelerce tanındı.

‘Kolpaçino’ , ‘Kutsal Damacana’ gibi fimlerle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu şimdi ise yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yakında vizyona girecek Ketenpere adlı film için çalışmalarını sürdüren ünlü isim “Ocak ayında izleyicimizle buluşacağız” diyerek projeyi duyurdu.

EVLİLİKTE 25. YIL

Yoğun iş temposuna rağmen özel hayatında da huzurlu bir dönem geçiren Şafak Sezer, eşi Esra Sezer’le 25. evlilik yıl dönümlerini Etiler’de kutladı.

1999 yılında evlenen çiftin iki kızı (Sude ve Irmak) bulunuyor. Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan 54 yaşındaki Şafak Sezer, sanat dünyasında uzun soluklu evliliklerin nadir olduğuna dair yorumlara karşılık, “Film çekimleri başlayınca ayrılıklar oluyor ama bizde tam tersi, ilişkimiz daha da sağlamlaşıyor” diyerek mutlu evliliklerini sürdürdüklerini vurguladı.

İğne ipliğe dönen Şafak Sezer sırrını paylaştı! Zayıflamak için 2 şey yapıyor - 1. Resim

ZAYIFLAMAK İÇİN YÜRÜYOR VE AĞIRLIK ÇALIŞIYOR

Formda görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, kilo verme yöntemini de paylaştı.

Sezer “Kilo veriyorum azimli bir şekilde… Sadece yürüyerek ve küçük ağırlık çalışarak… Boğazımdan da kesmiyorum. Her gün yaklaşık bir saat yürüyorum, yetiyor bana” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

