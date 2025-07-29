Leman skandalında tutuklanmıştı... Şafak Sezer'in filminde oynamış, viral sahnesi dahi var!

Leman Dergisi'nde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerdiği belirtilen karikatür nedeniyle başlatılan soruşturmada 5 kişi tutuklanırken, karikatürist Cebrail Okçu’nun daha önce Kolpaçino ve Kutsal Damacana gibi filmlerde oyunculuk yaptığı ortaya çıktı. Tutuklananlar arasında yer alan Okçu, sosyal medyada zaman zaman paylaşılan ve "viral" olan bir sahnede, lüks bir ortamda tost ve sigara istemesiyle biliniyor.

Leman Dergisi'nde yayımlanan ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e hakaretler içeren, karikatürize edilmiş görsellerine yer verilen karikatürle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında, sözde mizah dergisinin karikatüristlerinden Cebrail Okçu da bulunuyor.

ŞAFAK SEZER'İN FİLMİNDE ROL ALMIŞ

Okçu, söz konusu skandal olayın ardından ters kelepçe ile gözaltına alınmıştı.

Okçu’nun sadece karikatürist kimliğiyle değil, aynı zamanda oyuncu olarak da tanındığı, ünlü oyuncu ve yönetmen Şafak Sezer’in bazı filmlerinde rol aldığı tespit edildi.

"VİRAL" OLAN SAHNESİ VAR

Okçu’nun, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Kutsal Damacana, ve Kolpaçino gibi "komedi" türündeki filmlerinde oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.

Okçu'nun, oynadığı Kolpaçino filminde "viral" olan bir sahnesi de var.

Söz konusu sahne, sosyal medyada zaman zaman paylaşıyor.

Filmde "kumarbaz" rolünde olan Okçu, ilgili sahnede, "şatafatlı ve lüks" olarak bir tasarlanan bir sahnede tost ve sigara istemesiyle biliniyor.

LEMAN DERGİSİ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmanın şüphelilerinden hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilmişti.

Başsavcılık bunun üzerine Özdemir'in İstanbul Havalimanı'nda yakalanması için emniyete talimat verilmişti.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, dün Özdemir'in Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına almıştı.