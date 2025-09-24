İtalyan film yıldızı Claudia Cardinale hayatını kaybetti

87 yaşındaki usta oyuncu Claudia Cardinale, hayatını kaybetti. Yakın çevresi, ölümünün Paris’te gerçekleştiğini doğruladı.

GÜZELLİK YARIŞMASINDAN OYUNCULUĞA…

Claudia Cardinale, 1957’de İtalya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanarak sinema dünyasına adım attı. Bu yarışma vesilesiyle Venedik Film Festivali'ne davet edildi ve burada yapımcıların dikkatini çekti. İlk büyük çıkışını 1958 yapımı "Goha" filmiyle yaptı.

60'lı yıllarda Avrupa sinemasının en gözde kadın oyuncularından biri haline geldi. Hem İtalyan hem de Fransız yapımı filmlerde oynadı. Hollywood'da da bazı yapımlarda yer aldı, ancak Avrupa'daki bağımsız projeleri tercih etti.

Claudia Cardinale, güzelliği ve zarafetiyle Brigitte Bardot, Sophia Loren ve Gina Lollobrigida gibi dönemin diğer büyük aktrisleriyle birlikte Avrupa sinemasının simgelerinden biri oldu. Ancak yalnızca dış görünüşüyle değil, oyunculuk yeteneğiyle de öne çıktı.

Cardinale sadece oyunculuğuyla değil, kadın hakları ve insan hakları konularındaki duyarlılığıyla da tanındı. UNESCO İyi Niyet Elçisi olarak görev yaptı.

BİRÇOK FİLMDE OYNADI

• "Il Gattopardo" (Leopar, 1963) – Luchino Visconti yönetmenliğinde, Burt Lancaster ve Alain Delon ile birlikte oynadı. Cardinale’nin en çok övgü alan performanslarından biridir.

• "8½" (1963) – Federico Fellini’nin başyapıtlarından biri.

• "Once Upon a Time in the West" (Bir Zamanlar Batıda, 1968) – Sergio Leone'nin klasik spaghetti western filmi.

• "Rocco e i suoi fratelli" (Rocco ve Kardeşleri, 1960)

• "La ragazza con la valigia" (Bavullu Kız, 1961)