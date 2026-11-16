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Kadir İnanır'ın mirası olay olmuştu! Orhan Gencebay mal varlığını kime bırakacağını açıkladı

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Kadir İnanır'ın mirası olay olmuştu! Orhan Gencebay mal varlığını kime bırakacağını açıkladı
Başlık ResmiKadir İnanır'ın mirası olay olmuştu! Orhan Gencebay mal varlığını kime bırakacağını açıkladı

Sanat dünyasındaki miras tartışmaları üzerine konuşan Orhan Gencebay, vasiyet hazırlamadığını açıkladı. Miras davalarının kendisini üzdüğünü belirten Gencebay, "Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten" dedi.

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Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın mirasını ailesinden ziyade sevdiği kadına bırakmasıyla başlayan tartışmalar, sanat dünyasında da yeni bir konuyu gündeme getirdi.

"VASİYETİMİ HAZIRLAMADIM"

İnanır'ın ölmeden önce vasiyetini hazırladığı öğrenilirken, usta sanatçı Orhan Gencebay da kendi mirasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kadir İnanır'ın mirası olay olmuştu! Orhan Gencebay mal varlığını kime bırakacağını açıkladı
Başlık ResmiKadir İnanır'ın mirası olay olmuştu! Orhan Gencebay mal varlığını kime bırakacağını açıkladı

Sabah'a konuşan Gencebay, "Yaşananlar beni çok üzdü. Keşke aileler arasında böyle şeyler yaşanmasaydı. Vasiyetimi hazırlamadım ama belki sonra hazırlarım" ifadelerini kullandı.

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"HER ŞEY AİLEMİN"

Her şeyini ailesine bırakacağını belirten usta sanatçı, "Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var. dedi.

Sevim Emre - Orhan Gencebay
Başlık ResmiSevim Emre - Orhan Gencebay
Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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