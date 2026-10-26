Usta oyuncu Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, dayısının tüm servetini bıraktığı hayat arkadaşı Jülide Kural hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Kural’ın dayısının hasta halinden istifade ettiğini söyleyen İnanır “Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile bu kadına bırakmış. Mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor?” dedi.

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Haziran ayında hayatını kaybeden 77 yaşındaki Yeşilçam’ın usta ismi ünlü oyuncu Kadir İnanır’ın mirasına ilişkin tartışmalar sürerken, İnanır’ın yeğeni Levent İnanır çarpıcı iddialarda bulundu.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’ın haberine göre, Kadir İnanır’ın mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bırakmasını kabul etmeyen Levent İnanır “Dayım böyle bir vasiyete asla rıza göstermez. Onun en yakınlarından biri bendim. Buna itiraz ettiğim için beni medyaya farklı gösterme çabasına girdiler” dedi.

Kadir İnanır- Jülide Kural

“200 YILLIK ATA TOPRAĞIMIZI BİLE BIRAKMIŞ”

Usta oyuncunun kendisini ‘oğlu’ gibi gördüğünü, arşivinin kendisinde olduğunu söyleyen İnanır “Ona filmlerde kullandığı aksesuarlar dahil birçok eşyasını, ödüllerini, arşivini müze haline getirmek istediğimi söylemiştim. O da istemişti. Vasiyetnamede müze yapma hakkı bile Jülide Hanım'a verilmiş. Böyle bir şeyi ona bırakma ihtimali yok. Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile bu kadına bırakmış. Dayım, burası konusunda çok hassastı. Yeğenleri arasında toprağın bölünmesini bile istemiyordu” diye konuştu.

Levent İnanır

“O HALİNDEN İSTİFADE ETTİ”

“Dayım fazla ilaç kullanıyordu, o halinden istifade ederek vasiyeti istediği gibi yaptırdı Jülide Hanım. Dayım zaten ona yaşarken çok şey bıraktı. Evler, arabalar... Hak ettiğinden de fazlasını yaptı” diyen İnanır, Jülide Kural hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural hakkında çarpıcı iddialar: Vefatının ilk haftasında tatile gitti, ne yası

“OKUL MU YAPTIRACAK SANIYORSUNUZ?”

İnanır “Jülide Hanım dayımın bütün arkadaşlarıyla, akrabalarıyla arasını bozdu. Dayımı kim sevip, yanında oluyorsa o kişiyi dayımdan uzaklaştırmaya çalıştı. Mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak” dedi.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural hakkında çarpıcı iddialar: Vefatının ilk haftasında tatile gitti, ne yası

“NE YASI, TATİLE GİTMİŞ”

İnanır, Jülide Kural’ın Kadir İnanır’ın ölümünden 1 hafta sonra tatile gittiğini iddia etti:

Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor? Dayımın son şoförü bıraktı havalimanına. Hatta şoförle havalimanında tartışmış. İşten çıkarmış, "Tazminatı da Kadir'den alırsın" demiş.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır’dan Jülide Kural hakkında çarpıcı iddialar: Vefatının ilk haftasında tatile gitti, ne yası

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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