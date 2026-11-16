'Karavanda dışkı' iddiası olay oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sinden jet açıklama: Ayrılığımın arkasında...

Ani bir şekilde Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun, ayrılış sürecini anlattığı ve setteki karavanda insan dışkısı gördüğünü söylediği iddia edildi. Böyle bir röportaj vermediğini açıklayan Taşçıoğlu, "Diziden ayrılış sürecimle ilgili konuşmamayı tercih ettim. Yaşananların kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşmesini doğru bulmadım. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı" dedi.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe Ünal' karakterini oynayan oyuncu Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz sezon diziden aniden ayrılmıştı. Bu ayrılığın perde arkası merak edilirken, konuya dair de birçok iddia ortaya atılmıştı.

'KARAVANDA İNSAN DIŞKISI' İDDİASI

Son olarak Taşçıoğlu'nun yine diziden ayrılan Feyza Civelek'i ima ederek, sette karavanın ortasında insan dışkısı bulunduğunu ve bu olayı üstlenmek ve susmak zorunda kaldığını söylediği öne sürüldü.

Karavanda dışkı iddiası olay oldu! Kızılcık Şerbetinin Pembesinden jet açıklama: Ayrılığımın arkasında...

"BÖYLE BİR RÖPORTAJIM OLMADI"

Bu kaynaksız açıklamanın kısa sürede yayılmasının ardından Taşçıoğlu, resmi sosyal medya hesabından söz konusu ifadeleri sarf etmediğini açıkladı. Ünlü oyuncu şu ifadelere yer verdi:

Son günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılışımla ilgili, şahsıma atfedilen ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklamaların yeniden gündeme getirildiğini görüyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu ifadeler bana ait değildir. Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır.

Karavanda dışkı iddiası olay oldu! Kızılcık Şerbetinin Pembesinden jet açıklama: Ayrılığımın arkasında...

DİZİDEN NEDEN AYRILDIĞINI ANLATTI: BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ

Bugüne kadar diziden ayrılış sürecimle ilgili konuşmamayı tercih ettim. Çünkü yaşananların kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşmesini doğru bulmadım. Ancak sessizliğimin gerçek dışı hikâyelerle doldurulmasını da artık kabul etmiyorum. Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı. Bu konuların ayrıntılarına bugün de girmeyi gerekli görmüyorum.

Karavanda dışkı iddiası olay oldu! Kızılcık Şerbetinin Pembesinden jet açıklama: Ayrılığımın arkasında...

"KİMSENİN İTİBARI BU ŞEKİLDE ZEDELENMEMELİ"

Öte yandan, başka bir oyuncuyu küçük düşüren, kişisel ve mahrem konular üzerinden üretilen iddiaların benim adım kullanılarak yayılmasını da son derece yanlış buluyorum. Hiç kimsenin itibarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum.

Gazeteciliğin temel sorumluluğu, duyulanı değil doğrulananı kamuoyuyla paylaşmaktır. Hiçbir araştırma yapılmadan, kaynağı sorgulanmadan, bir insanın ağzından söylenmemiş sözlerin aktarılmasını habercilik olarak görmüyorum. Gerçek dışı içeriklerin daha fazla ilgi ve etkileşim uğruna yayılmasını kabul etmiyor, bu yayınları yapanları sorumlulukla hareket etmeye davet ediyorum.

Bugüne kadar sessiz kalmamın nedeni söyleyecek sözümün olmaması değil, mesleğime ve birlikte çalıştığım insanlara duyduğum saygıydı. Ancak saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarım.

'Karavanda dışkı' iddiası olay oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sinden jet açıklama: Ayrılığımın arkasında...

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