Katy Perry'e soruşturma şoku! İzinsiz çekim yaptı

ABD’li şarkıcı Katy Perry yaptığı klip çekimi yüzünden başı belaya girdi. Ünlü şarkıcı hakkında Balear Adaları’ndaki ekolojik hassas kumullarda izinsiz video çektiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

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Ünlü pop yıldızı Katy Perry, Lifetimes adlı single'ı için çektiği video yüzünden yetkililerle ters düştü. Perry, Balear Adaları’ndaki ekolojik olarak hassas kumullarda izinsiz video çektiği için soruşturma geçirdi.

Görüntülerde Perry’nin kumullarda eğlendiği ve kulüplerde parti yaptığı görülürken S'Espalmador adasındaki korunan kumullar ortasındaki çekimlerde kumullara zarar verilip verilmediği araştırılıyor.

İspanya hükümeti, video çekiminden sorumlu olan yapım şirketinin izin almadığını açıkladı. Perry konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Formentera adasının kuzeyinde bulunan ıssız bir adacık olan S’Espalmador, 1980 yılından bu yana da Ses Salines de Ibiza and Formentera’nın doğal adasıdır.