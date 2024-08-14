Kadir İnanır'ın vefat ettiği iddia edildi! Yeğeninden açıklama geldi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 14 Ağustos 2024 14:45 - Güncelleme: 14 Ağustos 2024 14:51 - Güncelleme:

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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kadir İnanır'ın öldüğüne ilişkin haberler yayıldı. Oyuncunun yeğeni Levent İnanır’dan konu ile ilgili açıklama geldi. İnanır, haberlerin asılsız olduğunu söyledi.