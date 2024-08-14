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Kadir İnanır'ın vefat ettiği iddia edildi! Yeğeninden açıklama geldi

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Kadir İnanır&#039;ın vefat ettiği iddia edildi! Yeğeninden açıklama geldi

Magazin Haberleri

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kadir İnanır'ın öldüğüne ilişkin haberler yayıldı. Oyuncunun yeğeni Levent İnanır’dan konu ile ilgili açıklama geldi. İnanır, haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

24 Mart’ta beyninde pıhtı atan Türk sinemasının ünlü ismi Kadir İnanır’ın entübe edilerek tedavisi yapılmıştı.

Gördüğü tedavinin iyiye gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen usta oyuncu, 1 Nisan'da da yoğun bakımdan çıkarılmış ve bir süre serviste kaldıktan sonra taburcu olmuştu.

Kadir İnanır'ın vefat ettiği iddia edildi! Yeğeninden açıklama geldi - 1. Resim

"KADİR İNANIR YAŞIYOR"

Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği haberi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Haber her yerde hızlıca yayıldı.

Kadir İnanır'ın vefat ettiği iddia edildi! Yeğeninden açıklama geldi - 2. Resim

Habertürk'ün haberine göre, iddiaların yayılmasının ardından usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, açıklamada bulunarak Kadir İnanır'ın hayatta olduğunu açıkladı.

Düzenleyen:  - Magazin
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