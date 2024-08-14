Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programının yayın tarihi belli oldu!
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Gündüz kuşağı programlarının yeni sezon tarihi son dönemlerde merak konusu olmaya başladı. Bu programlardan dikkat çekenlerinden birisi de Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak oldu. Programın yeni sezon tarihi belli oldu.
Geçtiğimiz sezon Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programının yeni sezon yayın tarihi merak konusu olmuştu.
Hafta içi her gün yayınlanan program fiziki koşulları yüzünden özgüven sorunu yaşayan, hayata katılmakta zorlanan kişilere çözüm önerileri sunuyor.
ZAHİDE YETİŞ İLE YENİDEN BAŞLASAK 19 AĞUSTOS'TA YAYINLANACAK
Program yaz döneminde sezon finali yapmıştı. Zahide Yetiş'in sunduğu Yeniden Başlasak programının yeni sezon yayın tarihi belli oldu.
Star TV'nin yayınladığı yeni sezon tanıtımına göre, Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 19 Ağustos Pazartesi itibariyle hafta içi her gün 13.00'da canlı yayınla yayınlanacak.