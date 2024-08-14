Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programının yayın tarihi belli oldu!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 14 Ağustos 2024 13:02 - Güncelleme: 14 Ağustos 2024 13:07 - Güncelleme:

Magazin Haberleri

Gündüz kuşağı programlarının yeni sezon tarihi son dönemlerde merak konusu olmaya başladı. Bu programlardan dikkat çekenlerinden birisi de Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak oldu. Programın yeni sezon tarihi belli oldu.