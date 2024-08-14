Sıla Türkoğlu'ndan Settar Tanrıöğen itirafı! " Beni bir kenara çekip..."

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu hayranları tarafından merakla bekleniyor. Dizinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu katıldığı bir programda hayatıyla ilgili ve diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Yayınlandığı günden beridir gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu da büyük bir merakla bekleniliyor.

Pek çok oyuncunun diziden ayrılacağı ve pek çok yeni oyuncunun da diziye dahil olacağı bilgisi gelmişti.

Dizinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu katıldığı bir programda hem dizi hakkında hem de kendisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Diziye katılmadan önce başka bir projeyle anlaştığını söyleyen oyuncu, son anda kadrodan çıkarılmasıyla çok üzüldüğünü ancak Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil olunca da "iyi ki olmamış" dediğini açıkladı.

SILA TÜRKOĞLU, SETTAR TANRIÖĞEN'LE ANISINI ANLATTI

Türkoğlu, “Ben doğru bir şey yapıyorum. Gurur verici benim için yönetmenden iltifat almak. Sahneyi aslında yanlış oynamamak ama duygunun doğru olması ve onu yakalatmak, insanlara izletmek. Evet Kızılcık Şerbeti'nde de hep öyle oluyor. Ketche benim için çok saygıdeğer bir yönetmen, o da sürekli ‘sen doğru yoldasın’ diyor. Bunları gerçekten büyük ustalardan duymak çok gurur verici…” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, Settar Tanrıöğen’le olan anısını ise şöyle anlattı:

"Settar abi bir kere beni kenara çekip 'Sen tiyatro yapıyor musun?' dedi. Ben de dalga geçerek 'Yok abi, çaycı mı lazım sizin tiyatroya ben gelirim istersen.' dedim. Çünkü o kadar büyük ki benim gözümde onlarla bir tiyatro sahnesi paylaşmak benim için inanılmaz bir şey. O da 'Yok, o kadar iyi ve doğru bir yerden oynuyorsun ki ben seni aktif bir şekilde tiyatro yapıyorsun zannettim.' falan dedi. Benden yaşça büyük ve beğendiğim isimlerden böyle küçük küçük övgüler almak çok gurur verici bir şey benim için."