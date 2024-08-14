Furkan Palalı İtalya'ya gidiyor! Yaşayacağı evin kirası dudak uçuklattı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 14 Ağustos 2024 09:14 - Güncelleme: 14 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme:

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı, bir dans programı için dört ay İtalya’da yaşayacak. Ünlü ismin dört ay yaşayacağı evin aylık kirasının ise 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu iddia edildi.

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