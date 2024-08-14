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Furkan Palalı İtalya'ya gidiyor! Yaşayacağı evin kirası dudak uçuklattı

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Furkan Palalı İtalya&#039;ya gidiyor! Yaşayacağı evin kirası dudak uçuklattı

Magazin Haberleri

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı, bir dans programı için dört ay İtalya’da yaşayacak. Ünlü ismin dört ay yaşayacağı evin aylık kirasının ise 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu iddia edildi.

Rol aldığı diziler sayesinde ünü ülke sınırlarını aşan isimlerden olan 37 yaşındaki oyuncu Furkan Palalı İtalya’ya gidiyor. Palalı'nın, ‘Ballando Con Le Stelle’ (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yarışmacılarından biri olacağı ortaya çıktı.

Furkan Palalı İtalya'ya gidiyor! Yaşayacağı evin kirası dudak uçuklattı - 1. Resim

Oyuncu, 28 Eylül’de yayına girecek ve 12 hafta sürecek programın 19’uncu sezonunda yarışmak üzere Roma’ya gidiyor. Palalı, projede bugüne kadar ülke dışından yarışacak olan ilk yabancı ünlü olacak.

Furkan Palalı İtalya'ya gidiyor! Yaşayacağı evin kirası dudak uçuklattı - 2. Resim

Milliyet'in haberine göre, oyuncunun, dört ay yaşayacağı evin aylık kirasının 17 bin euro (yaklaşık 600 bin TL) olduğu ve ücreti yapımcının ödeyeceği de iddia edildi.

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