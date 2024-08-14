Mustafa Ceceli'yi görenler tanıyamıyor! Kilolu hali şaşırttı

Yıllardır protez kullanan Mustafa Ceceli geçtiğimiz aylarda saç ektirmişti. Şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ceceli bu kez aldığı kilolarla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte objektifler karşısına geçen şarkıcının değişen imajı da dikkat çekti.

‘Mühür’, ‘Gül Rengi’, ‘Öptüm Nefesinden’, ‘Maşallah’ gibi şarkılarıyla bilinen Mustafa Ceceli, geçtiğimiz aylarda takma saçlarından vazgeçip saç ektirmişti.

Şarkıcının o hali çok konuşulurken şimdi ise aldığı kilolarla adından söz ettirdi. Bir hayli kilo aldığı gözlemlenen şarkıcı bu kez eşiyle objektif karşısına geçti.

Değişen tarzı dikkat çekerken şarkıcının yeni imajı ile ilgili “Bayağı değişmiş”, “Farklı geldi bana tanıyamadım”, “Bu hal ne abi” gibi yorumlar yapıldı.

Bir dönem saçlarını yapan Mustafa Ceceli, katıldığı bir programda şöyle konuşmuştu:

“Çok seviyordum, bıraksan hemen şurada sarı yapmaya hazırım. Ama ya nefret ediliyordu, ya çok seviliyordu. Nefret edenler daha çoğunluktaydı. Yapımcı Samsun Demir, klip çekimi için saçlarımı koyuya boyamamı söyledi. Ya olmaz, ben çok seviyorum dedim. Bana olmaz dedi. Ben kem küm ede ede sarıdan döndüm, 3 yıl kullandım. Bir daha da öyle sarıya dönmedim.”