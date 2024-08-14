Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi! Adeta bambaşka birine döndü

Kurtlar Vadisi dizisindeki ‘Güllü Erhan’ rolüyle hafızalara kazınan Erhan Ufak tam olarak 55 kilo verdi. Oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyada “Bambaşka birine dönüşmüş”, “Görünce tanımakta zorlandım” gibi yorumlar yapıldı.

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Türk dizi tarihinin en çok izlenen ve yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen yapımı Kurtlar Vadisi halen daha konuşulmaya devam ediyor.

Fenomen dizinin oyuncu kadrosunda Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi oyuncular bulunuyordu.

Dizide dikkat çeken bir isim de Güllü Erhan'ı oynayan Erhan Ufak oldu. Tam olarak 55 kilo veren oyuncunun son hali şaşırttı.

Ufak, dizinin ardından emlak işine girdi. Gözlerden uzakta bir yaşam sürdüren ünlü oyuncu mide küçültme ameliyatı oldu.

Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

Ufak’ın son hali ile ilgili sosyal medyada “Gençleşmiş”, “Kilo vermesi iyi olmuş”, “Bu hali ile tanıyamadım” gibi yorumlar yapıldı.