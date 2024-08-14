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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi! Adeta bambaşka birine döndü

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi! Adeta bambaşka birine döndü

Magazin Haberleri

Kurtlar Vadisi dizisindeki ‘Güllü Erhan’ rolüyle hafızalara kazınan Erhan Ufak tam olarak 55 kilo verdi. Oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyada “Bambaşka birine dönüşmüş”, “Görünce tanımakta zorlandım” gibi yorumlar yapıldı.

Türk dizi tarihinin en çok izlenen ve yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen yapımı Kurtlar Vadisi halen daha konuşulmaya devam ediyor.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi! Adeta bambaşka birine döndü - 1. Resim

Fenomen dizinin oyuncu kadrosunda Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi oyuncular bulunuyordu.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi! Adeta bambaşka birine döndü - 2. Resim

Dizide dikkat çeken bir isim de Güllü Erhan'ı oynayan Erhan Ufak oldu. Tam olarak 55 kilo veren oyuncunun son hali şaşırttı.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi! Adeta bambaşka birine döndü - 3. Resim

Ufak, dizinin ardından emlak işine girdi. Gözlerden uzakta bir yaşam sürdüren ünlü oyuncu mide küçültme ameliyatı oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi! Adeta bambaşka birine döndü - 4. Resim

Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi! Adeta bambaşka birine döndü - 5. Resim

Ufak’ın son hali ile ilgili sosyal medyada “Gençleşmiş”, “Kilo vermesi iyi olmuş”, “Bu hali ile tanıyamadım” gibi yorumlar yapıldı.

 

Düzenleyen:  - Magazin
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