Yüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Açıklama yaptı

Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Oya Okar gibi isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken oyuncularından biri de Zeliha Çoban karakterini canlandıran Yüsra Geyik... Oyuncu, ‘Arka Sokaklar’a yeniden döner misiniz?’ sorusuna cevap verdi.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar' Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Şevket Çoruh gibi ünlü isimleri kadrosunda barındırıyor.

Dizinin kadrosuna son olarak Ebru Cündübeyoğlu'nun dahil olduğu belirtilmişti. Dizide dikkat çeken isimlerden biri de Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha Çoban’ı oynayan Yüsra Geyik…

Geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıyan Yüsra Geyik muhabirlerin ‘Arka Sokaklar’a yeniden döner misiniz?’ sorusuna cevap verdi.

MuhabirOnline'a konuşan ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arka Sokaklar artık rüştünü çok ispat etmiş bir dizi. Herkes gidebilir, herkes çıkabilir. Diziye hiçbir şey olmuyor. Maşallahı var. Allah da nazarlardan saklasın. Çalışan herkesi tanıyoruz artık. Hiçbir şey diyemem. Ben de ekiple 15 sezon çalıştığım için 'Ne zaman geri dönersin?', 'Ne yaparız?', 'Öyle mi yaparız, böyle mi?' diye konuşuyoruz. Ama başka bir işle devam ediyorum. Öyle bir şey şu anda mümkün değil. Ama orası evimiz gibi artık."

Güzel oyuncu şu an başka bir projede olsa da sözleriyle ileride dönme ihtimali olduğunu düşündürdü.