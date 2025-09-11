Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kibariye'nin inanılmaz değişimi! 10 kişi aynı anda bakım yaptı, son hali gündem oldu

Saçları yıpranan Türk müziğinin güçlü sesi Kibariye, kuaförde 10 kişilik bir ekibin bakımına girdi. Sanatçının yeni görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sesiyle olduğu kadar özel hayatıyla da merak edilen arabesk müziğin güçlü yorumcusu Kibariye, bu kez kuaför paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Saçlarındaki yıpranma nedeniyle bakım yaptıran 65 yaşındaki şarkıcıya tam 10 kişilik bir ekip aynı anda işlem uyguladı. Uzun süren bakım sonrası ünlü isim yeni imajıyla poz verdi.

Kibariye’nin inanılmaz değişimi! 10 kişi aynı anda bakım yaptı, son hali gündem oldu - 1. Resim

İŞTE YENİ HALİ…

Saçlarının yıpranmasından şikayet eden Kibariye, soluğu kuaförde aldı. 10 kişilik profesyonel bir ekip aynı anda ünlü sanatçıyla ilgilendi. Uzun süren bakımın ardından Kibariye, yeni haliyle ortaya çıktı. Videoda konuşan şarkıcı “Saç ve kaş her şeydir. Kadını da gösteren saç. İnanılmaz hoşuma gitti” dedi.

Kibariye’nin inanılmaz değişimi! 10 kişi aynı anda bakım yaptı, son hali gündem oldu - 2. Resim

TAKİPÇİLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Kibariye’nin kuaför paylaşımı eski bir olayı akıllara getirdi. Takipçileri, “Ödemeyi yaptı mı acaba?” , “İnşallah parasını vermeden kaçmaz” yorumlarıyla geçmişte yaşanan bir kuaför krizini hatırlattı.

2021'DEKİ KUAFÖR KRİZİ AKILLARA GELDİ

2021 yılında Kadıköy’de bir kuaförde saçlarına kaynak yaptıran şarkıcı Kibariye’nin, işlemi tamamladıktan sonra ödeme yapmadan mekandan ayrıldığı öne sürülmüştü. İşletme sahibi, ödeme için Kibariye’nin eşini aramış ancak parayı alamamıştı. Ünlü sanatçının yaklaşık 3 saat süren kaynak saç işleminden sonra, 4 bin 200 lira tutarındaki ücreti ödemeden kuaförden ayrıldığı iddia edilmişti.

