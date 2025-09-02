Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz! Kadrodan ayrılan oyuncu geri dönüyor

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz! Kadrodan ayrılan oyuncu geri dönüyor

- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz! Kadrodan ayrılan oyuncu geri dönüyor
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla geri dönüyor. İlk bölümü 12 Eylül Cuma günü ekrana gelecek yapımda şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yurt dışına giderek diziden ayrılan Çimen (Selin Türkmen), geri geliyor. Yeni sezonda Çimen’in dönüşü izleyicileri de şaşırttı.

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı diziye eski bir oyuncu geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz! Kadrodan ayrılan oyuncu geri dönüyor - 1. Resim

SELİN TÜRKMEN YENİDEN EKRANLARDA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti’nde Çimen karakterini oynayan Selin Türkmen yeniden ekranlarda olacak.

Yeni sezonda izleyicileri kısa bir zaman atlaması, Kıvılcım’ın anne olması ve unutulmaz bir şok gelişme karşılayacak. Ayrıca, yurt dışına giden Kıvılcım Arslan’ın kızı Çimen, 5. bölümden itibaren ekibe yeniden katılacak.

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz! Kadrodan ayrılan oyuncu geri dönüyor - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ KADROSUNDA YOK YOK

Dizinin yeni afişinde yer alan 14 güçlü isim arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Emrah Altıntoprak, Doğukan Güngör, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Batuhan Yüzgüleç, Servet Pandur, Ece İrtem, Neslihan Yeldan ve Erkan Avcı dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz! Kadrodan ayrılan oyuncu geri dönüyor - 3. Resim

