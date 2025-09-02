Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz! Kadrodan ayrılan oyuncu geri dönüyor

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı diziye eski bir oyuncu geri dönüyor.

SELİN TÜRKMEN YENİDEN EKRANLARDA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti’nde Çimen karakterini oynayan Selin Türkmen yeniden ekranlarda olacak.

Yeni sezonda izleyicileri kısa bir zaman atlaması, Kıvılcım’ın anne olması ve unutulmaz bir şok gelişme karşılayacak. Ayrıca, yurt dışına giden Kıvılcım Arslan’ın kızı Çimen, 5. bölümden itibaren ekibe yeniden katılacak.

KIZILCIK ŞERBETİ KADROSUNDA YOK YOK

Dizinin yeni afişinde yer alan 14 güçlü isim arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Emrah Altıntoprak, Doğukan Güngör, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Batuhan Yüzgüleç, Servet Pandur, Ece İrtem, Neslihan Yeldan ve Erkan Avcı dikkat çekiyor.