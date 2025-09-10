Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kötü koku harekete geçirdi… Ünlü şarkıcının aracında ceset bulundu!

Kötü koku harekete geçirdi… Ünlü şarkıcının aracında ceset bulundu!

Kaynak: TMZ
- Güncelleme:
Kötü koku harekete geçirdi… Ünlü şarkıcının aracında ceset bulundu!
Magazin Haberleri  / TMZ

ABD’li şarkıcı D4vd’ye ait olduğu belirlenen Tesla marka bir aracın bagajında parçalanmış bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TMZ’ye konuşan emniyet kaynakları, Tesla marka araçta bulunan cesedin parçalanmış ve ileri derecede çürümüş olduğunu söyledi. Ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için adli tıp uzmanı devreye girdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Milyonlarca dinlenmeye sahip popüler şarkıcı D4vd’ye ait Tesla, Hollywood’daki bir çekici otoparkında, içinde bir ceset bulunmasının ardından polis tarafından incelemeye alındı.

Kötü koku harekete geçirdi… Ünlü şarkıcının aracında ceset bulundu! - 1. Resim

CESEDİN KİMLİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

LAPD (Los Angeles Polis Departmanı) TMZ’ye yaptığı açıklamada, Pazartesi günü Tesla’dan gelen kötü koku ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini ve araçta insan kalıntıları bulduklarını belirtti. Olayla ilgili ‘şüpheli ölüm vakası’ olarak soruşturma başlatıldı.

ABC 7 kanalının aktardığına göre, ceset kalıntıları aracın bagajında bir çanta içinde bulundu. Tesla’nın birkaç gündür çekici otoparkında durduğu belirtildi. Cesedin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Kötü koku harekete geçirdi… Ünlü şarkıcının aracında ceset bulundu! - 2. Resim

ARAÇ ÜNLÜ ŞARKICI ADINA KAYITLI

TMZ, polisle yaptığı görüşmede, söz konusu Tesla’nın Texas eyaletinin Hempstead kasabasında D4vd’nin gerçek adı olan David Anthony Burke adına kayıtlı olduğunu doğruladı.

TMZ, D4vd'nin temsilcilerine ulaşmaya çalıştı, ancak henüz bir cevap alınamadı. Öte yandan cesedin şarkıcıya ait olmadığı kesinleşti.

