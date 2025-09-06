Kuruluş Osman’a Arka Sokaklar’dan sürpriz isim! Genç oyuncu kadroda
Ekranların en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar’da canlandırdığı 'Tekin' karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Onur Bay’ın yeni projesi netleşti. Bir süredir binicilik ve dövüş eğitimi alan genç oyuncu bu sezon Kuruluş Osman’da yer alacak.
Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey karakterine hayat vereceği Kuruluş Orhan dizisinde, oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Son olarak diziye genç oyuncu dahil oldu.
Onur Bay
USTA OYUNCULAR YER ALACAK
Burak Özçivit’in Kuruluş Osman dizisinden ayrılmasının ardından, yapımda köklü bir değişikliğe gidildi; dizinin adı ve oyuncu kadrosu yenilendi. Niüfer Hatun’u Mahassine Merabet, Osman Bey’i Cihan Ünal, Malhun Hatun’u ise Bennu Yıldırımlar canlandıracak.
Kadroda ayrıca Barış Falay ‘Şahinşah Bey’, Şükrü Özyıldız ‘Vasilyus’, Burak Sergen ‘Tekfur Saroz’, Yiğit Uçan ‘Boran’, Çağrı Şensoy ‘Cerkutay’, Faruk Aran ‘Alaeddin’, Belgin Şimşek ‘Gonca’, İpek Arkan ‘Fatma’ ve Betül Akten ‘Halime’ rollerinde yer alacak.
BARIŞ FALAY’IN OĞLU ROLÜNDE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; fenomen dönem dizisinin kadrosuna son olarak genç oyuncu Onur Bay da katıldı.
Görüşmelerin devam ettiği projede, Onur Bay ‘Yiğit’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bir süredir binicilik ve dövüş eğitimi alan oyuncu, dizide Şahinşah Bey’in (Barış Falay) oğlu olarak yer alacak.