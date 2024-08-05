MasterChef kaosla başladı! Gözyaşlarına boğulan Deniz'in Rizeli Mehmet'e sözleri tepki çekti

MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacılar belli olmuştu. Programın her bölümü şimdiden sosyal medyada gündem olmaya başladı. Yarışmada Deniz’in Rizeli Mehmet'e sert eleştirileri ve tavrı izleyenlerin tepkisini çekti. Deniz’e önce Mehmet Şef’ten ardından da sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

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Masterchef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacılar belli olduktan sonra yarışma tam olarak başlamış oldu. Yarışmanın her bölümü sosyal medyada konuşulmaya başlamışken dikkat çeken bir olay yaşandı.

Yeni fragmanda yedeklere girmek için mücadele eden yarışmacıların yanı sıra Deniz'in ağlaması dikkat çekti. Sert söylemleri ve yarışmacılara karşı eleştirel tutumlarıyla tepki toplayan Deniz bu kez Rizeli Mehmet’i hedef aldı.

"Ben birlikte yarışacağım arkadaşlarımın hak etmesini istiyorum" diyerek yine sivri bir dille kendini açıklayan yarışmacıya tepkiler yükseldi.

MASTERCHEF YARIŞMACISI DENİZ'İ ELEŞTİRDİLER

Rizeli Mehmet Deniz’in sözlerinin altında kalmayarak şu açıklamayı yaptı: “Benim hak edip hak etmediğime karar verecek en son insan bile değilsin.”

Mehmet Şef de Deniz’e tepki göstererek “Buraya seçtiğimiz yarışmacıların performansıyla alakalı buradaki hiçbir yarışmacının laf söylemeye haddi yok” dedi.

Deniz’in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İzleyenler de Deniz’i sert bir şekilde eleştirdi. Deniz’in sözleriyle ilgili “Mehmet de şefler de çok haklı”, “Oraya çıktın diye kimseye laf söylemeye hakkın yok”, “Pardon ama sen kimsin” gibi yorumlar yapıldı.