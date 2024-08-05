Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > MasterChef kaosla başladı! Gözyaşlarına boğulan Deniz'in Rizeli Mehmet'e sözleri tepki çekti

MasterChef kaosla başladı! Gözyaşlarına boğulan Deniz'in Rizeli Mehmet'e sözleri tepki çekti

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Magazin Haberleri

MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacılar belli olmuştu. Programın her bölümü şimdiden sosyal medyada gündem olmaya başladı. Yarışmada Deniz’in Rizeli Mehmet'e sert eleştirileri ve tavrı izleyenlerin tepkisini çekti. Deniz’e önce Mehmet Şef’ten ardından da sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Masterchef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacılar belli olduktan sonra yarışma tam olarak başlamış oldu. Yarışmanın her bölümü sosyal medyada konuşulmaya başlamışken dikkat çeken bir olay yaşandı.

Yeni fragmanda yedeklere girmek için mücadele eden yarışmacıların yanı sıra Deniz'in ağlaması dikkat çekti. Sert söylemleri ve yarışmacılara karşı eleştirel tutumlarıyla tepki toplayan Deniz bu kez Rizeli Mehmet’i hedef aldı.

"Ben birlikte yarışacağım arkadaşlarımın hak etmesini istiyorum" diyerek yine sivri bir dille kendini açıklayan yarışmacıya tepkiler yükseldi.

Masterchef kaosla başladı! Gözyaşlarına boğulan Deniz'in Rizeli Mehmet'e sözleri tepki topladı - 1. Resim

MASTERCHEF YARIŞMACISI DENİZ'İ ELEŞTİRDİLER

Rizeli Mehmet Deniz’in sözlerinin altında kalmayarak şu açıklamayı yaptı: “Benim hak edip hak etmediğime karar verecek en son insan bile değilsin.”

Mehmet Şef de Deniz’e tepki göstererek “Buraya seçtiğimiz yarışmacıların performansıyla alakalı buradaki hiçbir yarışmacının laf söylemeye haddi yok” dedi.

Masterchef kaosla başladı! Gözyaşlarına boğulan Deniz'in Rizeli Mehmet'e sözleri tepki topladı - 2. Resim

Deniz’in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İzleyenler de Deniz’i sert bir şekilde eleştirdi. Deniz’in sözleriyle ilgili “Mehmet de şefler de çok haklı”, “Oraya çıktın diye kimseye laf söylemeye hakkın yok”, “Pardon ama sen kimsin” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
G.Saray ve F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!4 yıllık kiracı neler yapmış neler! Daireye giren ev sahibi gözlerine inanamadı, 100 bin liralık zarar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski eşi ve kızıyla mahkemelik olmuştu! ‘Zorlama hapis’ talebi için karar çıktı - MagazinSular durulmuyor! ‘Zorlama hapis’ talebi için karar...Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi 'Kenan' bilemedi - MagazinAbisiyle benzerliği şoke etti! "Yok artık"Kadir Ezildi soluğu Erzurum'da aldı! Nişanlısının tepkisi olay oldu - MagazinApar topar Erzurum'a gitti! Nişanlısının tepkisi olay olduYalı Çapkını'nın yıldızları Beril Pozam ve Ersin Arıcı evleniyor! Düğün tarihi belli oldu - MagazinOyuncu çift evleniyor! Düğün tarihi de belliOyuncu Esra Bilgiç gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı - MagazinOyuncu Esra Bilgiç gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdıŞarkıcı Zara'nın kızı Dila görenleri şaşırttı! "Annesinin kopyası" gibi yorumlar yapıldı - MagazinGözlerden uzak büyütüyordu! Kızını görenler şaşırıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...