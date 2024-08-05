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Haberler > Magazin > Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi 'Kenan' bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi 'Kenan' bilemedi

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Magazin Haberleri

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, bu kez başarılı projeleri değil özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü sunucunun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler "Hangisi Kenan, ayırt etmek imkansız" yorumunu yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster programını sunuyor.

Sinem Kobal ile mutlu evliliğinden Lalin ile Leyla adını verdiği kızlarıyla baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kenan İmirzalıoğlu özel hayatıyla da ara ara gündeme geliyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi 'Kenan' bilemedi - 1. Resim

"AŞIRI BENZİYORLAR"

İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmizralıoğlu’nu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ünlü sunucunun abisi yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi 'Kenan' bilemedi - 2. Resim

Sosyal medyada “Aşırı benziyorlar”, “Hangisi Kenan ayırt etmek imkansız”, “Yok artık tıpkısı” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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