Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi 'Kenan' bilemedi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 5 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme:

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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, bu kez başarılı projeleri değil özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü sunucunun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler "Hangisi Kenan, ayırt etmek imkansız" yorumunu yaptı.