“Meriç Aral ve Serkan Keskin’ın oğlu ‘Güneş’ doğdu! İsminin hikayesi ortaya çıktı

Oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin oğulları ‘Güneş’ dünyaya geldi. Hastane önünde konuşan Keskin, bebeklerine neden bu ismi verdiklerini açıkladı.

Uzun yıllardır birliktelik sürdüren Serkan Keskin ile Meriç Aral, 19 Eylül 2024’te dünya evine girdi. Ardından gelen bebek müjdesi de hayranlarını sevindirdi. 36 yaşındaki Aral bebeğin erkek olduğunu söylemişti. 

‘GÜNEŞ’ İSMİNİ SEÇTİLER

Meriç Aral ve Serkan Keskin’in oğlu dün hayata gözlerini açtı. Çift, bebeklerine “Güneş” adını verdi.

“ACAYİP BİR ŞEY”

Doğum sonrası ilk kez açıklama yapan baba Serkan Keskin hastane önünde gazetecilerin karşısına çıktı. Mutluluğu gözünden okunan Keskin, bebeğin sürpriz yaptığını söyledi. Oğullarının sabah 6 yerine öğlen 2’de doğmaya karar verdiğini belirten oyuncu, duygularını “Acayip bir şey” sözleriyle ifade etti. 3,5 kilo ve 50 cm olarak dünyaya gelen bebeğin siyah saçları olduğunu da belirtti. Meriç Aral’ın durumunun iyi olduğunu ekledi.

NEDEN BU İSMİ VERDİKLERİNİ AÇIKLADI

Muhabirlerin “Güneş genellikle kızlarda kullanılan bir isim” yorumuna karşılık Keskin, “Güneş ilk günlerde geldi. Öyle de kaldı. Hep öyle seslendik. Birkaç alternatifimiz daha vardı Güneş olmazsa diye ama bakalım” dedi.

