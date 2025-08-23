Metin Şentürk’ten kardeşine son görev! Cenazede ayakta durmakta güçlük çekti
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Metin Şentürk’ün bir süredir kanserle mücadele eden kardeşi Bayram Şentürk hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı bugün kardeşini bugün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı.
Türk sanat müziği ve arabesk türlerinde eserler veren görme engelli şarkıcı Metin Şentürk’ün kardeşi Bayram Şentürk, yaklaşık 11 aydır sürdürdüğü kanser mücadelesini kaybederek vefat etti. Bayram Şentürk, bugün Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
“AİLEMİZİN KIYMETLİSİNİ KAYBETTİK”
Sanatçı Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk’ün kaybıyla yıkıldı. Kanserle mücadele eden Bayram Şentürk, tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Şentürk, acı haberi sosyal medyada “Ailemizin kıymetlisi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” diyerek duyurdu.
YAKINLARI DESTEK OLDU
Şentürk, Fatih Camii'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından kardeşi Bayram Şentürk’ü son yolculuğuna uğurladı. Törende güçlükle ayakta duran Şentürk’ün yanında yakın dostları yer aldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Melin Öztürk