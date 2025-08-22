Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Metin Şentürk'ün kardeşi Bayram Şentürk neden öldü? Şarkıcı acı haberi duyurdu

Metin Şentürk’ün kardeşinin ölüm haberinin ardından kim olduğu araştırıldı. Acı haberi Metin Şentürk sosyal medya hesabından duyurdu, Bayram Şentürk vefat etti. Şentürk'ün ölüm sebebi merak edildi, peki Bayram Şentürk kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Fantazi müziğin sevilen isimlerinden Metin Şentürk’ün acı günü. Kardeşi Bayram Şentürk, hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, kardeşi Bayram'ın vefat ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Şentürk paylaşımında "Ailemizin kıymetlisi  11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerine yer verdi. Bayram Şentürk'ün ölüm sebebi merak edildi. 

BAYRAM ŞENTÜRK KİMDİR?

Bayram Şentürk, şarkıcı Metin Şentürk'ün 6 kardeşinden biridir. Aslen Kosovalıdır. Annesinin adı Elmas, babasının adı ise Şükrü’dür. Metin Şentürk’ün annesi, bir erkek ve bir kız kardeşi hariç ailesinin altı ferdi çeşitli sebeplerle görme engellidir. 

METİN ŞENTÜRK'ÜN KARDEŞİ NEDEN ÖLDÜ?

Metin Şentürk kardeşi Bayram Şentürk’ün amansız hastalığa yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu; 

Kıymetli dostlarım, hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınar biliyorsunuz. 11 aydır kardeşimin amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz ve acıları yoğun… Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inanan biri olarak hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah, hepinizden razı olsun.”

ARALARINDAN SU SIZMAZDI

İki kardeş aralarındaki bağ ile dikkat çekiyordu. Her yere birlikte giden Şentürk kardeşler esprileriyle de etraflarındakileri kahkahalara boğuyordu. Bayram Şentürk, abisinin her şeyiyle yakından ilgileniyordu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

