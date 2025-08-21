Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde

Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde

- Güncelleme:
Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari&#039;yi alan futbolcu gündemde
Geçirdiği kaza sonrası sosyal medyada gündem olan Ferrari marka araba satıldı. Son alan isim Sercan Türk isimli futbolcu oldu. İnternette ise şu sıralar kaza yapan Ferrari'yi alan adamın kim olduğu araştırılıyor. Peki Sercan Türk kimdir, kaza yapan Ferrari'yi neden aldı, kaç para verdi? İşte merak edilenler ve tüm detaylar...  

2012 model kırmızı “Ferrari 458 Italia” geçen hafta tamir edilmek üzere test amaçlı olarak kullanılırken E-5 karayolunda kaza yapmıştı. Kazayı yapan kişi ise aracı tamir eden Hakan Yılmaz olmuştu. Sosyal medyada gündeme damga vuran olay sonrası Ferrari'ye ne olacağı merak edilmişti. Sonrasında tamir ustası Hakan Yılmaz'ın kullanırken kaza yapıp büyük zarar verdiği aracı aldığı öğrenildi.

Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde - 1. Resim

Yılmaz aracın sahibine tam 15 milyon TL verdi. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı Ferrari bir kez daha satıldı, alan adam ise merak konusu oldu. İnternette herkes Sercan Türk kimdir, ne iş yapar, Ferrari'yi kaç paraya aldı? diye aratıyor. İşte o haberin detaylar... 

Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde - 2. Resim

Aracı kaza sırasında kullanan Hakan Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda aracın satıldığını duyurdu.

Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde - 3. Resim

SERCAN TÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPAR?

Sercan Türk, Süper Amatör Lig takımlarından Bakırköyspor’da forma giyen futbolcudur. Sercan Türk 34 yaşındadır. Sercan Türk'ün lüks ve klasik otomobillere meraklı olduğu öğrenildi. 

Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde - 4. Resim

KAZA YAPAN FERRARİ KAÇ PARAYA SATILDI?

Sarcan Türk'ün kaza yapan Ferrari’yi ne kadara aldığı açıklanmadı. Bu modelin ikinci elde satış bedelinin 15-20 milyon TL arası olduğu düşünülüyor. Ferrari ile kaza yapan tamir ustası Hakan Yılmaz, aracın geçmişte de hasar aldığını, şase ve podyelerinde hasar bulunduğunu, kazada aracın eski sorunlarından dolayı fazla hasar aldığını söylemişti. 

Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde - 5. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

4 kişilik ailesini katletmişti! ABD’deki dehşet evinde kan donduran detaylar ortaya çıktı
