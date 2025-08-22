Poizi kimdir, Ebo'nun nesi olur, kaç yaşında? İşte genç rapçinin gerçek adı

Türk rap müziğinin yükselen yeteneklerinden olan Poizi'nin özel hayatı merak konusu oldu. Ebo ile birlikte yaptıkları projeler büyük beğeni topladı, herkes Poizi'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Poizi'nin gerçek adı ne, Ebo ile akraba mı, kaç yaşında ve nereli? İşte Poizi'nin biyografisi ve kariyeri ile ilgili detaylar...

POİZİ KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Poizi sahne adı ile tanıyoruz ama gerçek adı Barış Anaç. Poizi 23 yaşındadır. Doğum yeri hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Poizi, özel hayatı gizli tutmaktadır, mahremiyetine verdiği önem dikkat çekerken bir yandan da merak uyandırmaktadır. Genç rapçinin özel hayatına dair pek bir paylaşımı yok. Sosyal medya hesaplarından genellikle klip ve konserlerinden kareler paylaşmaktadır.

POİZİ'NİN MÜZİK KARİYERİ

Poizi, rap müzik kariyerinde çeşitli projelerde yer alarak ünlendi. Racon’un "Çıkar Biri Karşıma" adlı şarkısında Era7Capone ile birlikte yaptığı işbirliği, camiada büyük ilgi çekti.

Solo çalışmalarına da ağırlık veren Poizi, "Geçmişimden Kaçtım" ve "Y" gibi parçalarıyla müzik listelerinde yükseldi. Şarkılarında toplumsal mesajlar vermeyi ve gençlere hitap etmeyi amaçlayan Poizi'nin sözlerindeki detaylar dikkat çekti.

POİZİ, EBO İLE AKRABA MI?

Lais Records'un kurucusu olan başarılı prodüktörlerinden Ebo, gerçek adıyla İbrahim Tilaver, Poizi ile birlikte çalışıyor. Ebo’nun yapımcılığını üstlendiği projelerde Poizi en çok yer alan sanatçılardan biri... Poizi ve Ebo arasında ailevi bir bağ olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. İş ortaklıkları ve arkadaş oldukları biliniyor.