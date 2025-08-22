Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Poizi kimdir, Ebo'nun nesi olur, kaç yaşında? İşte genç rapçinin gerçek adı

Poizi kimdir, Ebo'nun nesi olur, kaç yaşında? İşte genç rapçinin gerçek adı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Poizi kimdir, Ebo&#039;nun nesi olur, kaç yaşında? İşte genç rapçinin gerçek adı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son günlerde adı her yerde duyulur oldu. Daha doğrusu tanıdığımız adı Poizi, Ebo ile akraba olup olmadığı konuşuluyor. Ebo’nun yapımcılığını üstlendiği projelerin çoğunda Poizi yer alıyor. Peki Poizi kimdir, kaç yaşında ve nerelidir, gerçek ismi ne, Ebo'nun nesi oluyor? İşte merak edilen soruların cevapları...

Türk rap müziğinin yükselen yeteneklerinden olan Poizi'nin özel hayatı merak konusu oldu. Ebo ile birlikte yaptıkları projeler büyük beğeni topladı, herkes Poizi'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Poizi'nin gerçek adı ne, Ebo ile akraba mı, kaç yaşında ve nereli? İşte Poizi'nin biyografisi ve kariyeri ile ilgili detaylar... 

Poizi kimdir, Ebo'nun nesi olur, kaç yaşında? İşte genç rapçinin gerçek adı - 1. Resim

POİZİ KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Poizi sahne adı ile tanıyoruz ama gerçek adı Barış Anaç. Poizi 23 yaşındadır. Doğum yeri hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Poizi, özel hayatı gizli tutmaktadır, mahremiyetine verdiği önem dikkat çekerken bir yandan da merak uyandırmaktadır. Genç rapçinin özel hayatına dair pek bir paylaşımı yok. Sosyal medya hesaplarından genellikle klip ve konserlerinden kareler paylaşmaktadır.

Poizi kimdir, Ebo'nun nesi olur, kaç yaşında? İşte genç rapçinin gerçek adı - 2. Resim

POİZİ'NİN MÜZİK KARİYERİ

Poizi, rap müzik kariyerinde çeşitli projelerde yer alarak ünlendi. Racon’un "Çıkar Biri Karşıma" adlı şarkısında Era7Capone ile birlikte yaptığı işbirliği, camiada büyük ilgi çekti.

Poizi kimdir, Ebo'nun nesi olur, kaç yaşında? İşte genç rapçinin gerçek adı - 3. Resim

Solo çalışmalarına da ağırlık veren Poizi, "Geçmişimden Kaçtım" ve "Y" gibi parçalarıyla müzik listelerinde yükseldi. Şarkılarında toplumsal mesajlar vermeyi ve gençlere hitap etmeyi amaçlayan Poizi'nin sözlerindeki detaylar dikkat çekti. 

Poizi kimdir, Ebo'nun nesi olur, kaç yaşında? İşte genç rapçinin gerçek adı - 4. Resim

POİZİ, EBO İLE AKRABA MI?

Lais Records'un kurucusu olan başarılı prodüktörlerinden Ebo, gerçek adıyla İbrahim Tilaver, Poizi ile birlikte çalışıyor.  Ebo’nun yapımcılığını üstlendiği projelerde Poizi en çok yer alan sanatçılardan biri... Poizi ve Ebo arasında ailevi bir bağ olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. İş ortaklıkları ve arkadaş oldukları biliniyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa'da hastanede ilginç anlar! Acile uçarak girdi, ortalığı birbirine kattıİstanbullular dikkat! Pazar günü ve 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapatılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci kez Dünya Gençler Şampiyonu oldu! - HaberlerKuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci kez Dünya Gençler Şampiyonu oldu!Çorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerÇorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta?29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi merak edildi! - Haberler29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi merak edildi!BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı! İşte fiyat listesi - HaberlerBİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı! İşte fiyat listesiHakem heyeti ne zaman karar verecek, memur toplu sözleşme zammı belli oldu mu? - HaberlerHakem heyeti ne zaman karar verecek, memur toplu sözleşme zammı belli oldu mu?Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne ile suçlanıyor? Ev hapsi kaldırıldı - HaberlerAziz İhsan Aktaş kimdir, ne ile suçlanıyor? Ev hapsi kaldırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...