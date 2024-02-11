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    • Michael Jackson'ın şarkıları rekor fiyata satıldı! Sony müzik haklarının yarısını satın aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Michael Jackson, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pop müziğinin efsane sanatçısı Michael Jackson'ın şarkıları ölümünden sonra dahi rekor fiyata satılmaya devam ediyor. Michael Jackson'ın müzik haklarının yarısı Sony şirketi tarafından 1,2 milyar dolara satın alındı

    ‘Popun kralı’ olarak anılan unutulmaz şarkıcı Michael Jackson’ın efsane şarkılarının hakları müzik devi Sony tarafından satın alındı. Sony, efsane sanatçının müzik kataloğunun yarısına 1.2 milyar dolar ödedi.

    POPUN KRALI İÇİN DEV ANLAŞMA

    Sony Music'in, 25 Haziran 2019’da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın kataloğunun yarısını aldığına dair anlaştığı öğrenildi. Sony, Michael Jackson'ın şarkılarına 1,2 milyar dolar ödedi. Anlaşmanın detaylarını gizli tutsa da bu miktar, tek bir şarkıcının müzik koleksiyonu için verilen en büyük rakam oldu.

    ARTIK EN ÜNLÜ ŞARKILARIN HAKLARINA SAHİP

    Variety'de yer alan habere göre; anlaşma ile Sony, Jackson'ın şarkılarının ve beste yazma kataloglarının yer aldığı koleksiyonun yüzde 50'sine sahip oldu. Jackson'ın "Beat it" ve "Bad" gibi hit şarkıların yanı sıra Sony, Sly Stone tarafından yazılan şarkılara ve Ray Charles, Jerry Lee Lewis gibi sanatçıların şarkılarına da sahip oldu.

    Ancak anlaşma, Jackson'ın Broadway müzikalini ve diğer sahne performanslarını kapsamıyor. Primary Wave Music şirketi ise şarkıcının müzik kataloğunun yüzde 10'una sahip.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Michael Jackson
    Haberler > Magazin > Michael Jackson'ın şarkıları rekor fiyata satıldı! Sony müzik haklarının yarısını satın aldı
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