Milliyetçilik çıkışına tepki yağan Oktay Kaynarca'dan sert sözler! O siyasiyi hedef aldı: Siz yokken biz vardık

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'ya "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" sözleri nedeniyle tepki gösterirken, Orhun Derneği de Kaynarca'ya verdiği ödülü geri istedi. Yaşananlar sonrası sessizliğini bozan Kaynarca, kendisine tepki gösterenlere "Tatlı su milliyetçileri" diye seslendi. Kaynarca, Seyit Yücel'e de "Siz yokken biz vardık siz yokken biz yine var olacağız." diyerek sert çıktı.

Türk televizyonunun sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, milliyetçilik çıkışıyla gündemde. Katıldığı programda "Şehir milliyetçiliğini sevmem, ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Türkiye milliyetçisiyim" diyen Kaynarca'ya sosyal medyada destek veren de var tepki gösteren de.

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Kaynarca'ya tepki gösterenler arasında Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel de bulunuyor. Yücel, "Kimsenin tanımadığı vasat biri iken bir dizi ile gelen şöhret ve paranın konuşturduğu zat “Türkiyeli” modasına uymuş, utanmadan konuşuyor. Türk milletinin sana sağladığı tüm imkanlar gözüne dizine dursun…" dedi.

ÖDÜLÜ GERİ İSTEDİ

Daha sonra Kaynarca'ya verilen ödül de geri istendi. Twitter'ında Orhun Derneği Başkanı yazan Adem Enes, "Oktay Kaynarca 3 Mayıs günü sana Altın Bozkurt Ödülü vermiştik o ödülü biz verdik. Ödülü iade etmeni istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

OKTAY KAYNARCA'DAN SERT SÖZLER!

Yaşananlar sonrası sessizliğini bozan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sert sözlerle dolu bir açıklama yayınladı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel'e yüklenen Kaynarca, "Siz yokken biz vardık siz yokken biz yine var olacağız." diye tepki gösterdi.

Kaynarca'nın açıklaması şöyle:

Ben bölge milliyetçiliği sevmem, ülke milliyetçiliği severim, şuralıyım buralıyım, oradan adam çıkmaz buradan adam çıkmaz klişelerinden hoşlanmam, her yerden adam çıkar, dolayısıyla ben Türkiyeliyim' cümlemi eğip büküp elinde değnekle saldıracak insan bekleyen değnekçilere cevaben; sözüm ona değnekçilik yaparak beklediğiniz yerlerin nöbetini sizler iki kitap okumamış tatlı su milliyetçilerinin dolmuşlarına binmeden çok önce tutuyorduk hâlâ da tutuyoruz. Neymiş Türkiyeliyim demişim bu da ayrılıkçılıkmış bölücülükmüş hatta aslını inkar etmekmiş bak bak bak! Evet Türkiyeli bir Türküm ve Türk olmaktan her daim gurur duydum ve dünyanın başka hiç bir yerinde yaşayamayacağımı düşünürüm evet Türkiyeliyim evet Türküm.

"BOŞ İNSANLAR..."

Bana göre Türkiyeliyim demek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım demektir evet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım evet Türkiyeliyim evet Türküm" diyen oyuncu "Asıl Türkiyeliyim kadar anlaşılması net bir kavramı oraya buraya eğip büküp içi boşaltılmış söylemlerle insanları ötekileştirmek başkalaştırmak hatta hain ilan etmek ancak içi boş insanların yaptıklarıdır.

SEYİT YÜCEL'E TEPKİ

Maalesef bir partinin Genel Başkan Yardımcısı ise bir kısım değnekçilerin yalandan galeyanına gelip hakkımda söylemediğini bırakmamış. Kaldı ki kimlik açılımında da o partinin kurucusu olduğu yazılı. Demokrasinin gereği olan siyasi partilerin yöneticileri hatta kurucuları gelecekte devlet yöneticileri olabilirler ama o vasıflara sahip olmaları gerekir, yani peşin hükümlü olmayan araştıran soran tartışan saldırmadan önce anlamayı kavga yerine barışı seçen insanlardan bahsediyorum. Şimdi bakın başkan yardımcısı 'Kimsenin tanımadığı vasat biri iken dizi ile gelen şöhret ve paranın konuşturduğu bu zat Türkiyeli modasına uymuş konuşuyor' cümlelerine cevaben; keşke ağzından salyalar akıtarak haklı haksız ayırt etmeden linç edilecek insan arayan bu güruhun peşine takılıp popüler bir faydanın peşine düşmek yerine beni biraz araştırsaydın ve nerede nasıl durduğumu biraz sorup soruştursaydın...

Hadi sen yapmadın koskoca partinin hiç mi danışmanı yok seni uyarıp dur yahu bu adam bu ülkenin üniter yapısının, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün bu ülkenin bekasının bağıra bağıra savunucusu olmuştur diyecek. Madem bunları atladın ben anlatayım aklında kalsın başkan yardımcısı. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik demokratik tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti bekçileri olarak büyütüldük ve öyle de öleceğiz bizler ülkemizin bayrağına aşık olduk öyle de öleceğiz. Bizler toprak bütünlüğümüzün namusumuz olduğuna inandık öyle de öleceğiz. Ülke her türlü siyasi dönemden geçerken biz kimseyi ayırt etmeden her dönem herkese gözlerinin içine bakarak bildiğimizi söyledik.

"SİZ YOKKEN BİZ VARDIK"

Biz herkes siyasi ve menfii çıkarları yüzünden ülkede olanlara yokmuş gibi davranırken sesimizi olanca gücümüzle çıkarıp bunun bedelini de ödedik ama biz hep var olduk olacağız. Biz ülkemizin kocaman bir özgürlükler ülkesi olduğuna inanarak, ülke toprakları üzerindeki her dilin her şivenin her mezhebin her ırkın bu ülkenin zenginliği olduğuna inanarak büyüdük öyle de öleceğiz. Biz üst kimliğin Türk, ülkenin resmi dilinin Türkçe bayrağının da Türk bayrağı olduğuna inanarak büyüdük öyle de öleceğiz. Bu arada başkan yardımcısı beni kimsenin tanıması değildir düsturum, nasıl tanıdığıdır ve Allaha şükür ki 18 yaşımdan beri tanınma pozisyonumdan çok memnunum. Yani siz yokken biz vardık siz yokken biz yine var olacağız. Yaşasın tam bağımsız laik demokratik Türk cumhuriyeti diyen herkes Türkiyelidir ve ben Türkiyeli bir Türk olmaktan gurur duyuyorum...