Gaziantep'te sokaklara atılan kurban artıkları hastalık tehlikesi saçıyor

Gaziantep'te, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle kesilen hayvanların dışkıları ve artıkları yol kenarlarına atıldı. Çevre kirliliği ve hastalık tehlikesinin ortaya çıkmasıyla mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Belediye ekipleri bölgeye gelerek temizlik çalışması başlattı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban kesimlerinin ardından, yol kenarlarına atılan hayvan artıkları büyük tepki topladı. Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sacır Mahallesi'nde meydana geldi.

KURBAN ARTIKLARI SOKAKLARA ATILDI

Kurban kesimlerinin ardından, yol kenarlarına atılan hayvan artıkları hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığına zarar veren bir tablo oluşturdu.

Yaşanan bu olay, Kurban Bayramı'nın manevi atmosferine gölge düşürdü ve bayram öncesinde Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yaptığı uyarılara rağmen, bazı vatandaşların bu uyarılara uymayarak yol kenarlarına deri ve sakatat ürünlerini attığı görüldü.

KOKU VE PİSLİK HASTALIK SAÇIYOR

Yol kenarına atılan kurban atıklarından çok rahatsız olduğunu söyleyen vatandaş Sevgi Son, “Bayramlaşmaya gidiyoruz. Bunların yanından geçiyoruz. Hastalık kapma riskimiz var. Kokudan durulmuyor burada. Burayı temiz tutmamız lazım. Fakat insanlar evimiz kirlenmesin diye düşünüyor. O yüzden pisliklerini buraya atıyor. Bana göre burayı böyle pisleten evini de pisletiyordur. Çevreyi temiz tutmamız gerek. Burada hastane var. Hastane içinde çok tehlikeli bir durum. Yetkililerden bu durumun önüne geçmesini istiyoruz” dedi.

Şikayetler üzerine Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı ekipler temizlik çalışmalarına başladı.