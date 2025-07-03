Doktor maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Son dakika 2025 zamlı doktor maaşı açıklandı

Temmuz 2025 enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber memur maaşlarına da zam geldi. Bu bağlamda doktor maaşları da yeniden belirlendi. Ocak ve Temmuz aylarında yani yılda iki kez doktorların maaşına zam gelir. Doktorların uzmanlıkd erecesine göre de maaş aralığı değişir. Peki, doktor maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 zamlı doktor maaşı

Doktor maaşları enflasyon oranı sonrası merak konusu oldu. Emekli ve memurlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklandı.

Doktorun maaşı ise yeniden hesaplandı. Peki doktor maaşı ne kadar oldu, zamlı doktor maaşı arttı mı? İşte tüm ayrıntılar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 6 aylık enflasyon verilerinin ardından, uzman doktorların maaş zammı kesinleşti. Kamu çalışanlarına %15,57 oranında artış yapıldı. Bu rakamlar uzman doktorların maaşlarına direkt olarak yansıyacak. Temmuz ayı itibarıyla doktorlar zamlı maaşlarını alacaklar.

DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Açıklanan zam oranın ardından uzman doktorların (1/7 kademesi) maaşlarında önemli bir artış yaşandı. Mevcut maaşlara eklenen %15,57'lik artışla birlikte doktorların aldığı maaş şu şekildedir;

Uzman Doktor (7/1) mevcut 62.305 TL olan maaş 72.006 TL'ye kadar çıktı. Bu artış, uzman doktorların alanlarına göre değişmektedir.

DOKTOR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı doktor maaşları Temmuz ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Zam oranının belirlenmesi üzerine bordro hesaplamalarının tamamlanması gerektiğin için bazı personeller zam farklarını Ağustos ayında da alabilir. Bu süreçle ilgili en doğru bilgiyi Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verir. Bu nedenle sayfanın duyurularının takip edilmesi önemlidir.