Memur zammı belli oldu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire... İşte meslek meslek zamlı maaşlar

6 aylık enflasyonun belli olmasıyla memur zammı da netleşti. Milyonlarca memur 2025'in ikinci yarısında yüzde 15,57 oranında zam alacak. Peki memur maaşları ne kadar olacak? Polis, doktor, avukat, hemşire, başkomiser, öğretmen, profesör maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

TÜİK milyonların maaş zammını belirleyen haziran enflasyonunu açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde artarken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 16,67 oldu. Böylece memur zammı netleşti.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ikinci yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

6 AYLIK ENFLASYON

Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53, haziranda 1,37 oranında artış gösterdi. 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 oldu.

MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR

Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam yapılacak. Zammın netleşmesinin ardından milyonlar zamlı maaşlarını araştırmaya başladı. Peki memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

İşte meslek meslek zamlı maaşlar:

📌MEMUR MAAŞLARI TABLOSU (2025 OCAK - 2025 TEMMUZ)



Kadro / Unvan 2025 Ocak (TL) 2025 Temmuz (TL) Öğretmen 8/1 46.378 53.599 Polis 8/1 56.845 65.669 Hemşire 8/1 50.735 58.634 Mühendis 8/1 58.629 67.758 Memur 12/1 (Lise) 42.207 48.779 Teknisyen 9/1 43.938 50.780 İmam - Hatip 8/1 45.886 53.031 Şef 4/1 48.783 56.378 Müdür 4/1 54.275 62.641 Daire Başkanı 94.283 108.963 Genel Müdür 122.387 141.442 Uzman Doktor (7/1) 62.305 72.006 Profesör (1/4) 96.385 111.392 Araştırma Görevlisi (7/1) 61.180 70.706

📌EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI TABLOSU (2025 OCAK - 2025 TEMMUZ)

Kadro / Unvan 2025 Ocak (TL) 2025 Temmuz (TL) Müsteşar (1/4) 71.341 82.449 Genel Müdür (1/4) 63.138 72.969 Şube Müdürü (Lisans - 1/4) 24.773 28.650 Memur (Lisans - 4/1) 19.395 22.414 Öğretmen (1/4) 29.418 33.998 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 41.593 48.069 Başkomiser (1/4) 30.040 34.717 Polis Memuru (1/4) 29.536 34.225 Hemşire (Lisans - 1/4) 29.418 33.998 Mühendis (1/4) 29.922 34.558 Teknisyen (Lise - 1/4) 21.118 24.406 Pratisyen Hekim (1/4) 43.116 50.177 Profesör (1/4) 51.306 59.716 İmam-Hatip (1/4) 29.418 33.998 Avukat (1/4) 29.418 33.998

* Yukarıdaki maaş hesaplamaları çıplak maaştır. Bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı, aile ve çocuk yardımı ödeneğinin eklenmesiyle maaşlar değişkenlik gösterebilir.