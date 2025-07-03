Memur zammı belli oldu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire... İşte meslek meslek zamlı maaşlar
6 aylık enflasyonun belli olmasıyla memur zammı da netleşti. Milyonlarca memur 2025'in ikinci yarısında yüzde 15,57 oranında zam alacak. Peki memur maaşları ne kadar olacak? Polis, doktor, avukat, hemşire, başkomiser, öğretmen, profesör maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
TÜİK milyonların maaş zammını belirleyen haziran enflasyonunu açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde artarken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 16,67 oldu. Böylece memur zammı netleşti.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ikinci yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
6 AYLIK ENFLASYON
Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53, haziranda 1,37 oranında artış gösterdi. 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 oldu.
MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR
Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam yapılacak. Zammın netleşmesinin ardından milyonlar zamlı maaşlarını araştırmaya başladı. Peki memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?
İşte meslek meslek zamlı maaşlar:
📌MEMUR MAAŞLARI TABLOSU (2025 OCAK - 2025 TEMMUZ)
|Kadro / Unvan
|2025 Ocak (TL)
|2025 Temmuz (TL)
|Öğretmen 8/1
|46.378
|53.599
|Polis 8/1
|56.845
|65.669
|Hemşire 8/1
|50.735
|58.634
|Mühendis 8/1
|58.629
|67.758
|Memur 12/1 (Lise)
|42.207
|48.779
|Teknisyen 9/1
|43.938
|50.780
|İmam - Hatip 8/1
|45.886
|53.031
|Şef 4/1
|48.783
|56.378
|Müdür 4/1
|54.275
|62.641
|Daire Başkanı
|94.283
|108.963
|Genel Müdür
|122.387
|141.442
|Uzman Doktor (7/1)
|62.305
|72.006
|Profesör (1/4)
|96.385
|111.392
|Araştırma Görevlisi (7/1)
|61.180
|70.706
📌EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI TABLOSU (2025 OCAK - 2025 TEMMUZ)
|Kadro / Unvan
|2025 Ocak (TL)
|2025 Temmuz (TL)
|Müsteşar (1/4)
|71.341
|82.449
|Genel Müdür (1/4)
|63.138
|72.969
|Şube Müdürü (Lisans - 1/4)
|24.773
|28.650
|Memur (Lisans - 4/1)
|19.395
|22.414
|Öğretmen (1/4)
|29.418
|33.998
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|41.593
|48.069
|Başkomiser (1/4)
|30.040
|34.717
|Polis Memuru (1/4)
|29.536
|34.225
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|29.418
|33.998
|Mühendis (1/4)
|29.922
|34.558
|Teknisyen (Lise - 1/4)
|21.118
|24.406
|Pratisyen Hekim (1/4)
|43.116
|50.177
|Profesör (1/4)
|51.306
|59.716
|İmam-Hatip (1/4)
|29.418
|33.998
|Avukat (1/4)
|29.418
|33.998
* Yukarıdaki maaş hesaplamaları çıplak maaştır. Bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı, aile ve çocuk yardımı ödeneğinin eklenmesiyle maaşlar değişkenlik gösterebilir.