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Memur zammı belli oldu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire... İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Memur zammı belli oldu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire... İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Memur, Zam, Enflasyon, Maaş, Öğretmen, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 aylık enflasyonun belli olmasıyla memur zammı da netleşti. Milyonlarca memur 2025'in ikinci yarısında yüzde 15,57 oranında zam alacak. Peki memur maaşları ne kadar olacak? Polis, doktor, avukat, hemşire, başkomiser, öğretmen, profesör maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar... 

TÜİK milyonların maaş zammını belirleyen haziran enflasyonunu açıkladı. Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde artarken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 16,67 oldu. Böylece memur zammı netleşti. 

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ikinci yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak. 

Memur zammı belli oldu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire... İşte meslek meslek zamlı maaşlar - 1. Resim

6 AYLIK ENFLASYON

Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53, haziranda  1,37 oranında artış gösterdi. 6 aylık enflasyon yüzde 16,67  oldu. 

Memur zammı belli oldu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire... İşte meslek meslek zamlı maaşlar - 2. Resim

MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR 

Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam yapılacak. Zammın netleşmesinin ardından milyonlar zamlı maaşlarını araştırmaya başladı. Peki memur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

İşte meslek meslek zamlı maaşlar:

📌MEMUR MAAŞLARI TABLOSU (2025 OCAK - 2025 TEMMUZ)

Kadro / Unvan2025 Ocak (TL)2025 Temmuz (TL)
Öğretmen 8/146.37853.599
Polis 8/156.84565.669
Hemşire 8/150.73558.634
Mühendis 8/158.62967.758
Memur 12/1 (Lise)42.20748.779
Teknisyen 9/143.93850.780
İmam - Hatip 8/145.88653.031
Şef 4/148.78356.378
Müdür 4/154.27562.641
Daire Başkanı94.283108.963
Genel Müdür122.387141.442
Uzman Doktor (7/1)62.30572.006
Profesör (1/4)96.385111.392
Araştırma Görevlisi (7/1)61.18070.706

📌EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI TABLOSU (2025 OCAK - 2025 TEMMUZ)

Kadro / Unvan2025 Ocak (TL)2025 Temmuz (TL)
Müsteşar (1/4)71.34182.449
Genel Müdür (1/4)63.13872.969
Şube Müdürü (Lisans - 1/4)24.77328.650
Memur (Lisans - 4/1)19.39522.414
Öğretmen (1/4)29.41833.998
Kaymakam 1. sınıf (1/4)41.59348.069
Başkomiser (1/4)30.04034.717
Polis Memuru (1/4)29.53634.225
Hemşire (Lisans - 1/4)29.41833.998
Mühendis (1/4)29.92234.558
Teknisyen (Lise - 1/4)21.11824.406
Pratisyen Hekim (1/4)43.11650.177
Profesör (1/4)51.30659.716
İmam-Hatip (1/4)29.41833.998
Avukat (1/4)29.41833.998

* Yukarıdaki maaş hesaplamaları çıplak maaştır. Bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı, aile ve çocuk yardımı ödeneğinin eklenmesiyle maaşlar değişkenlik gösterebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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