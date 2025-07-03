Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz hemşire maaş zam oranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2025 10:51 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 10:52 - Güncelleme:

Enflasyon, Memur Maaş Zammı, TÜFE, Haber

Enflasyon oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklandı. Böylelikle memur ve emeklinin temmuz zammı da belli oldu. Haziranda TÜFE yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak belirlendi. Peki, hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte 2025 yılı için geçerli olacak zam oranları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını bugün duyurdu. Haziranda TÜFE yüzde 1,37 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 35,05 olarak belirlendi. Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı 16,67 olduğu belirtildi. Buna göre, hemşire maaşları da yeniden belirlendi. HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? Hemşire maaşları TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerini duyurması üzerine yeniden belirlendi. Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam yapılacak. Son 2025 Ocak-Haziran enflasyon oranları hesaplandığında 2025 Temmuz ayında en düşük hemşire maaşının 8/1 58,634 TL olarak belirlendi. MEMUR MAAŞI ZAAMMI NASIL HESAPLANIYOR? 2025 yılı ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşen enflasyon oranları toplamı %15,57'lik bir orana tekabül eder. 📌 6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLDU Ay Aylık Enflasyon Yıllık Enflasyon Ocak %5,03 %42,12 Şubat %2,27 %39,50 Mart %2,46 %38,10 Nisan %3,00 %37,86 Mayıs %1,53 %35,41 Haziran %1,37 %35,05 Yani 6 aylık enflasyon oranına bakıldığında hemşire maaşları 8/1 58,634 TL olarak hesaplanmıştır. 2025 Ocak-2025 Temmuz memur aylıklarında ise lisans mezunu emekli bir hemşire Temmuz ayı itibarıyla 33.998 TL emekli maaşı alacaktır. İlgili Haber Memur zammı belli oldu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire... İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin