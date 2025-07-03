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Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz hemşire maaş zam oranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz hemşire maaş zam oranı
Enflasyon, Memur Maaş Zammı, TÜFE, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklandı. Böylelikle memur ve emeklinin temmuz zammı da belli oldu. Haziranda TÜFE yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak belirlendi. Peki, hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte 2025 yılı için geçerli olacak zam oranları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını bugün duyurdu. Haziranda TÜFE yüzde 1,37 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 35,05 olarak belirlendi.

Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz hemşire maaş zam oranı - 1. Resim

Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı 16,67 olduğu belirtildi. Buna göre, hemşire maaşları da yeniden belirlendi. 

Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz hemşire maaş zam oranı - 2. Resim

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? 

Hemşire maaşları TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerini duyurması üzerine yeniden belirlendi. Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam yapılacak.

Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz hemşire maaş zam oranı - 3. Resim

Son 2025 Ocak-Haziran enflasyon oranları hesaplandığında 2025 Temmuz ayında en düşük hemşire maaşının 8/1 58,634 TL olarak belirlendi.

Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz hemşire maaş zam oranı - 4. Resim

MEMUR MAAŞI ZAAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

2025 yılı ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşen enflasyon oranları toplamı %15,57'lik bir orana tekabül eder.

Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz hemşire maaş zam oranı - 5. Resim

📌 6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLDU

AyAylık EnflasyonYıllık Enflasyon
Ocak%5,03%42,12
Şubat%2,27%39,50
Mart%2,46%38,10
Nisan%3,00%37,86
Mayıs%1,53%35,41
Haziran%1,37%35,05

Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz hemşire maaş zam oranı - 6. Resim

Yani 6 aylık enflasyon oranına bakıldığında hemşire maaşları 8/1 58,634 TL olarak hesaplanmıştır. 

Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz hemşire maaş zam oranı - 7. Resim

2025 Ocak-2025 Temmuz memur aylıklarında ise lisans mezunu emekli bir hemşire Temmuz ayı itibarıyla 33.998 TL emekli maaşı alacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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