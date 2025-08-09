Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Minik Emir rahatsızlandı, Tatlıses çifti hastaneye koştu!

Minik Emir rahatsızlandı, Tatlıses çifti hastaneye koştu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Minik Emir rahatsızlandı, Tatlıses çifti hastaneye koştu!
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, Emir, İkiz Bebek, Hasta, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2021 yılında evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2024 yılının ocak ayında ikiz bebeklerini karşılamıştı. Çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda oğulları Emir’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.

Ünlü çift, 22 Ocak 2024’te ikiz bebeklerini dünyaya getirmiş ve oğullarına İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını vermişti. Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla çok sevilen sempatik bebek Sinan Emir’den kötü bir haber geldi.

Minik Emir rahatsızlandı, Tatlıses çifti hastaneye koştu! - 1. Resim

SERUMLU FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medyada sık sık mutlu aile pozlarıyla gündeme gelen İdo ile Yasemin çifti, bu kez yaptıkları peş peşe paylaşımlarla takipçilerini endişelendirdi.

İdo Tatlıses, yayınladığı hastane videosunda serum takılı ve tekerlekli sandalyedeki küçük Emir’i paylaştı. 

Minik Emir rahatsızlandı, Tatlıses çifti hastaneye koştu! - 2. Resim

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ardından bir fotoğraf yükleyen Şefkatli ise “Emirikom biraz rahatsızlandı” notunu düştü. Serum tedavisi uygulanan minik Emir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minik Emir rahatsızlandı, Tatlıses çifti hastaneye koştu! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

40 derece sıcaklıkta hasat başladı! Alıcılar hazır, kapış kapış satılıyorTaraftara saç baş yoldurtmuştu! Galatasaray'ın eski yıldızı için sürpriz gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mustafa Sandal'dan kötü haber! Doktor raporunu paylaştı - MagazinMustafa Sandal'dan kötü haber! Doktor raporunu paylaştıBurak Çelik baba oldu! Oğluna Hudutsuz Sevda’daki karakterinin adını verdi - MagazinÜnlü oyuncu baba oldu: Hayatımın en özel günü!İzzet Yıldızhan ailesiyle düğüne katıldı, kızı Zelal tüm bakışları üzerine çekti - MagazinAilesiyle düğüne katıldı, sosyal medya onları konuştuKıvanç Tatlıtuğ’dan yakın dostu Halit Yukay için duygusal çağrı: Yardıma ihtiyacımız var - MagazinÜnlü oyuncu kayıp arkadaşını arıyor: Kritik saatlere girdikSürpriz karar! Nur Viral’in yeni kanalı ve programı belli oldu - MagazinSürpriz karar! Nur Viral’in yeni kanalı ve programı belli oldu"Ayşe Tatile Çıktı” filminde bomba isim: Adnan Menderes'i canlandıracak oyuncu belli oldu - MagazinAdnan Menderes'i canlandıracak oyuncu belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...