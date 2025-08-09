Minik Emir rahatsızlandı, Tatlıses çifti hastaneye koştu!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.

Ünlü çift, 22 Ocak 2024’te ikiz bebeklerini dünyaya getirmiş ve oğullarına İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını vermişti. Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla çok sevilen sempatik bebek Sinan Emir’den kötü bir haber geldi.

SERUMLU FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medyada sık sık mutlu aile pozlarıyla gündeme gelen İdo ile Yasemin çifti, bu kez yaptıkları peş peşe paylaşımlarla takipçilerini endişelendirdi.

İdo Tatlıses, yayınladığı hastane videosunda serum takılı ve tekerlekli sandalyedeki küçük Emir’i paylaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ardından bir fotoğraf yükleyen Şefkatli ise “Emirikom biraz rahatsızlandı” notunu düştü. Serum tedavisi uygulanan minik Emir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.