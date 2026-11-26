Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen sanatçının eşi Nilüfer Keser, hayatını kaybetti. Yaklaşık 48 yıldır aynı hayatı paylaştığı eşinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Mustafa Keser, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.

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Eşinin sağlık durumuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Mustafa Keser, Nilüfer Keser'in yoğun bakıma alındığını ve entübe edildiğini bildirmişti. Sanatçı, bu paylaşımından birkaç saat sonra ise eşinden gelen acı haberi duyurarak takipçilerini hüzne boğdu.

Mustafa Keserin acı günü! “48 yıllık hayat arkadaşım…” söyleriyle duyurdu

48 YILLIK HAYAT ARKADAŞINA VEDA ETTİ

Mustafa Keser, eşinin vefatını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla duyurdu. Usta sanatçı paylaşımında, “48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur” ifadelerini kullandı. Uzun yıllardır evli olduğu eşinin kaybıyla derin bir acı yaşayan Keser'in paylaşımı, sanatçının sevenleri ve yakınları tarafından çok sayıda taziye mesajıyla karşılandı.

Mustafa Keserin acı günü! “48 yıllık hayat arkadaşım…” söyleriyle duyurdu

Kanserle mücadele ettiği bilinen Nilüfer Keser'in cenaze programı da belli oldu. Nilüfer Keser, 28 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da bulunan Hasdal Çamlıvadi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

“EŞİMİ DAHA ÇOK ÖNEMSİYORUM”

Öte yandan Mustafa Keser, 2024 yılında kendisinin de kanser teşhisi aldığını açıklamıştı. Tedavi sürecine ilişkin konuşan sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken eşinin hastalığına daha fazla odaklandığını dile getirmişti. Keser, o dönem yaptığı açıklamada, “Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum” sözleriyle eşine verdiği desteği ifade etmişti.

Mustafa Keserin acı günü! “48 yıllık hayat arkadaşım…” söyleriyle duyurdu

ÜÇ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Yaklaşık yarım asırlık evliliklerini üç çocukla taçlandıran Mustafa ve Nilüfer Keser çiftinin Yunus Emre Keser, Cinuçen Emrah Keser ve Celaleddin Erkan Keser adlarında üç oğlu bulunuyor. Nilüfer Keser'in vefatı, ailesi ve yakın çevresinin yanı sıra sanat dünyasında da büyük üzüntüye neden oldu.

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