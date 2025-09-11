Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Annesi Meltem Vural’ın geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmesiyle sarsılan Nilperi Şahinkaya’nın, sosyal medyada yaptığı veda gibi paylaşım paniğe yol açtı. Hakkında “intihar etti” söylentileri yayılan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yürekleri ferahlatan açıklama, eski erkek arkadaşı Emre Yusufi’den geldi.

30 Ağustos’ta annesi Meltem Vural’ı kanser dolayısıyla kaybeden Nilperi Şahinkaya, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. Sosyal medya hesabından sık sık annesine olan özlemini dile getiren oyuncu, gece yarısı yüklediği kare ve üzerine düştüğü notla yürekleri ağza getirdi. 

Nilperi Şahinkaya’dan veda gibi paylaşım! İntihar iddiaları yayılınca erkek arkadaşı açıkladı - 1. Resim

SON PAYLAŞIMI ENDİŞELENDİRDİ

Kral Kaybederse dizisinde Özlem’i oynayan Nilperi Şahinkaya, 1.2 milyon takipçili Instagram hesabında annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafına yer verdi. Paylaşımına ise “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notunu yazdı. Kısa süre sonra ise bu gönderiyi kaldırdı.

Nilperi Şahinkaya’dan veda gibi paylaşım! İntihar iddiaları yayılınca erkek arkadaşı açıkladı - 2. Resim

İLAÇ ALIP BAYGINLIK GEÇİRDİĞİ İDDİASI

Ünlü oyuncunun 30 saniye sonra sildiği fotoğrafın ardından “Nilperi Şahinkaya öldü mü?” , “Nilperi Şahinkaya intihar mı etti?” gibi söylentiler sosyal medyada hızla yayıldı. Daha sonra ise saatlerce kendisine ulaşılamayan Nilperi Şahinkaya’nın, evinde kullandığı ilaçlara bağlı olarak baygınlık geçirdiği iddia edildi. Bu gelişme, hayranları arasında büyük endişeye yol açtı.

Nilperi Şahinkaya’dan veda gibi paylaşım! İntihar iddiaları yayılınca erkek arkadaşı açıkladı - 3. Resim

ESKİ ERKEK ARKADAŞI: HER ŞEY YOLUNDA

Endişe verici paylaşımının ardından gözler Nilperi Şahinkaya’nın yakın çevresine çevrildi. Oyuncunun 5 yıllık eski erkek arkadaşı Emre Yusufi, sosyal medya hesabından “Her şey yolunda” mesajını paylaşarak hayranlarını rahatlattı.

Nilperi Şahinkaya’dan veda gibi paylaşım! İntihar iddiaları yayılınca erkek arkadaşı açıkladı - 4. Resim

