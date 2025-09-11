Bebeğini kaybeden Ege Kökenli acısını paylaştı… “9 saat hayata tutunabildi”

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlardan tanıdığımız Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile hayatını birleştirmişti.

32 yaşındaki başarılı oyuncu, evliliğini kameralardan uzak sürdürürken, birkaç ay önce hamilelik haberini hayranlarıyla paylaşmıştı.

“9 SAAT YAŞADI, MAALESEEF KAYBETTİK”

Hamileliği boyunca zaman zaman sosyal medyada karnı belirgin fotoğraflarına yer veren Ege Kökenli, yaşadığı acı kaybı sevenlerine duyurmuş ve bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Hamileliğinin 22. haftasında bebeği vefat eden isim son olarak Sibel Arna’nın sunduğu Youtube’daki programa konuk oldu.

Üzücü olay sonrası duygularını açık yüreklilikle ifade eden oyuncu “Tam 22. haftada kaybettim bebeğimi… Doktorlar da bana milyonda bir 1 diye açıkladı. İşin tuhaf tarafı ben Türkiye'de de değildim. O kadar sağlıklı giden bir gebeliğim vardı ki doktorum bana her zaman ‘Maşallah Ege, hiçbir sıkıntın yok doya doya gez’ demişti. Benim bebeğim erken doğdu. Çok küçüktü. 9 saat kadar hayata tutunabildi, sonra işte maalesef kaybettik. Hala da kötü oluyorum konuşurken. Çok yani herkesin de başına gelebilecek bir şey. O kadar çok mesaj aldım ki sonunda da onu gördüm” ifadelerini kullandı.

“TAKDİRİ İLAHİ, BİLMİYORSUN…”

Ege Kökenli, yaşadığı erken doğum kaybıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür durumların ‘takdiri ilahi’ olarak görülse de aslında her anne adayının başına gelebilecek doğal bir süreç olduğunu şu sözlerle vurguladı:

“Takdiri ilahi, bilmiyorsun… Erken doğumlar çok fazla handikap da sonuçlanabiliyor. Takdiri ilahi diyeceğim ama demek istediğim şu sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar yolda bunları yaşamak da var. Bu süreçte, bu yolda bunların da insanın başına gelebileceği ve bunun çok normal olduğu keşke anlatılsa… Bunu bilmiyoruz. Ben mesela yaşadıktan sonra o kadar yakın çevremde hiç bilmediğim, bunu yaşayan insanların olduğunu öğrendim. Ben o yüzden bunun üstünü örtmek istemiyorum.”