Büyük acı! Oyuncu Ege Kökenli bebeğini kaybetmişti! Sessizliğini bu sözlerle bozdu

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi dizilerle tanınan oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftin bebek beklediği haberi geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmiş, Kökenli de bu haberi sosyal medya hesabından doğrulamıştı.

Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşan ve zaman zaman Instagram'dan kareler yayınlayan Kökenli, geçtiğimiz ay gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Bu acı olay sonrası uzun süre sosyal medyada sessiz kalan oyuncudan günler sonra ilk paylaşım geldi. Sahilden bir video yayınlayan Kökenli, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim. Maalesef bazı duyguları anlatmak, paylaşmak kolay değil… Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle. Ben de öyle yapmaya karar verdim. Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle ve en derin acısıyla tanıştım. O boşluk hâlâ içimde… Ama sayenizde biliyorum ki, yalnız değilim. Bu süreç boyunca bana yazan, aynı duyguları yaşamış ya da hâlâ yaşayan yüzlerce kadının mesajları… En çok da bu yüzden, bu paylaşımı yapmak istedim. Çünkü siz bana “yalnız değilsin” dediniz. Şimdi ben de size söylemek istiyorum: Siz de yalnız değilsiniz. Acı geçmiyor. Ama zamanla kabuk tutuyor. Kalbinizin bir köşesinde sessizce yaşamaya devam ediyor. Ama hayat da kendi bildiği gibi akmaya… Güneş yeniden doğup, batıyor. Dalgalar sahile vurmaya devam ediyor. Ve insan, o acıyla birlikte yaşamayı öğreniyor. Kimi zaman sessizce… kimi zaman direnerek. Ama hep bir şekilde, yürümeye devam ediyor. Kalbimde taşıdığım her şeyle, ben de kendi yoluma devam ediyorum. Yanımda olan, yazan, düşünen ve her şeyden önemlisi tüm acısına rağmen benim acıma ortak olup bana merhem olan güçlü kadınlar… Hepinize tüm kalbimle sarılıyorum. Benimle benzer acıdan geçen tüm muhteşem kadınlar bende bilmenizi isterim ki asla ama asla tek değilsiniz, suçlu ya da eksik hiç değilsiniz."