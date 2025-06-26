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Olay anlar... Merve Özbey'in konserinde kavga çıktı! Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da sahneye çıkan Merve Özbey’in konserinde arbede çıktı. Gençlerin birbirine girdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

“Bir İmkansız Var”, “Yaş Hikayesi”, “Yerle Yeksan” ve “Kararsın Dünyam” gibi hit şarkılarıyla tanınan Merve Özbey, dün gece Samsun’da sahne aldı. Ancak konser alanında yaşanan kavga, gecenin atmosferini gölgeledi.

Olay anlar... Merve Özbey'in konserinde kavga çıktı! Ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

Etkinliğe katılan gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin birbirine saldırdığı anlar dikkat çekti.

Olay anlar... Merve Özbey'in konserinde kavga çıktı! Ortalık savaş alanına döndü - 2. Resim

Kavga, konseri izlemeye gelen diğer vatandaşları da tedirgin etti. Olay yerine hızla müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırarak güvenliği sağladı.

Olay anlar... Merve Özbey'in konserinde kavga çıktı! Ortalık savaş alanına döndü - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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