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Merve Özbey'den yürek yakan veda: Şimal rüyama gelir misin?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Şimal, 30 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merve Özbey, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşen yakın arkadaşı ve meslektaşından gelen vefat haberi sonrası sosyal medyada duygu yüklü bir paylaşıma imza attı.

Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, tedavisinin ardından hastalığı yendiğini açıklamıştı. 2024'te yapılan rutin kontrollerde beyninde tümör tespit edilmesiyle ikinci kez kanserle mücadeleye başlayan şarkıcı, yaklaşık 8 saat süren beyin ameliyatı geçirmişti. 4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanan ünlü isim, yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Merve Özbey'den yürek yakan veda: Şimal rüyama gelir misin? - 1. Resim

ŞİMAL'DEN ACI HABER

Hastalığı 3 kez metastaz yapan 39 yaşındaki şarkıcı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 30 Mayıs Cuma günü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi Şimal'in eşi Necati Arıcı sosyal medyada duyurdu. 

Merve Özbey'den yürek yakan veda: Şimal rüyama gelir misin? - 2. Resim

KUŞADASI'NDA EN ACI VEDA

Genç yaşta vefat eden sanatçı, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camisi'ne getirilen Gülen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Adalızade Mezarlığı'na defnedildi. Sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmayanlar arasında Merve Özbey, Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç gibi ünlüler de yer aldı.

Merve Özbey'den yürek yakan veda: Şimal rüyama gelir misin? - 3. Resim

MERVE ÖZBEY'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Şimal'in vefatı, sanat dünyasını derinden etkiledi. Merve Özbey, şarkıcının ölümünün ardından yaşadığı üzüntüyü sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi.

Merve Özbey'den yürek yakan veda: Şimal rüyama gelir misin? - 4. Resim

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Merve Özbey, kanserle mücadelesini kaybeden meslektaşı Şimal'in ardından yaşadığı büyük acıyı dile getirdi. "Arada rüyama gelir misin? Seni çok özledim..." Bu sözler, yakın arkadaşını kaybeden Özbey'e ait.

Merve Özbey'den yürek yakan veda: Şimal rüyama gelir misin? - 5. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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