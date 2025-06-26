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“Yeter artık!” dedi ve gitti… Esra Balamir annesinin ülkeyi neden terk ettiğini ilk kez açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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“Yeter artık!” dedi ve gitti… Esra Balamir annesinin ülkeyi neden terk ettiğini ilk kez açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı ve sunucu Esra Balamir, katıldığı programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, annesinin Türkiye’yi terk etme sebebini ilk kez anlattı.

Şarkıcılık ve sunuculuğun yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de tanınan Esra Balamir, bu kez özel hayatına dair samimi açıklamalarıyla gündeme geldi.

“Yeter artık!” dedi ve gitti… Esra Balamir annesinin ülkeyi neden terk ettiğini ilk kez açıkladı - 1. Resim

Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk olan Balamir, geçmişte magazin dünyasında yaşadıklarını ve annesiyle arasında geçen çarpıcı bir olayı paylaştı.

Esra Balamir
Esra Balamir

Magazin haberlerinden ne kadar etkilendiğini anlatan Balamir, “Ben dersimi çok güzel aldım. Magazinin magazin olduğu zamanlarda çok yıpratıldım” ifadelerini kullandı.

“Yeter artık!” dedi ve gitti… Esra Balamir annesinin ülkeyi neden terk ettiğini ilk kez açıkladı - 3. Resim

Annesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşayan ünlü isim, şunları belirtti:

“Annem, ‘Yeter artık! Seni bıraktılar, beni yazıyorlar’ deyip ülkeyi terk etti. Giderken de ‘Sana tavsiyemdir, kendini televizyon önünde bu kadar rezil etme’ dedi.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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