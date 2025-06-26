“Yeter artık!” dedi ve gitti… Esra Balamir annesinin ülkeyi neden terk ettiğini ilk kez açıkladı

Şarkıcı ve sunucu Esra Balamir, katıldığı programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, annesinin Türkiye’yi terk etme sebebini ilk kez anlattı.

Şarkıcılık ve sunuculuğun yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de tanınan Esra Balamir, bu kez özel hayatına dair samimi açıklamalarıyla gündeme geldi.

Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk olan Balamir, geçmişte magazin dünyasında yaşadıklarını ve annesiyle arasında geçen çarpıcı bir olayı paylaştı.

Esra Balamir

Magazin haberlerinden ne kadar etkilendiğini anlatan Balamir, “Ben dersimi çok güzel aldım. Magazinin magazin olduğu zamanlarda çok yıpratıldım” ifadelerini kullandı.

Annesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşayan ünlü isim, şunları belirtti: