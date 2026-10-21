Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, yıllar önce yaşadığı bir kırgınlığı yeniden gündeme getirdi. Kendisine yönelik kullanılan “arabeskçi” tanımının geçmişte küçümseme amacı taşıdığını söyledi. Müzik anlayışı ve sanat kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gencebay, genç rapçilerle ortak proje yapma fikrine de olumlu yaklaştı.

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“Batsın Bu Dünya”, “Dil Yarası”, “Bir Teselli Ver” ve “Hatasız Kul Olmaz” gibi eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Orhan Gencebay, Türk müziğindeki kendine özgü tarzıyla yıllardır adından söz ettiriyor. Besteci, yorumcu ve bağlama sanatçısı kimliğiyle tanınan Gencebay, kariyeri boyunca müziğinin belirli bir kategoriyle sınırlandırılmasına karşı çıktığını da sık sık dile getirdi.

“ARABESKÇİ DİYEREK AŞAĞILAMAYA ÇALIŞTILAR”

NTV’de Seda Öğretir’in sunduğu Zincirleme Reaksiyon programına konuk olan sanatçı, özellikle “arabeskçi” ifadesinin kendisini küçümsemek amacıyla kullanıldığını belirtti. Gencebay, konuya ilişkin açıklamasında, “Bana özellikle arabeskçi diyerek beni sözüm ona aşağılamaya çalışmışlardı” ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay’ın yıllardır içinde tuttuğu kırgınlık! Arabeskçi sözlerine sitem etti

“MÜZİKTE ARABESK DİYE BİR KATEGORİ YOK”

Kendisiyle özdeşleşen arabesk tanımına ilişkin düşüncelerini de paylaşan Gencebay, müziğin bu şekilde sınıflandırılmasını doğru bulmadığını vurguladı. Sanatçı, “Müzikte kesinlikle arabesk diye bir kategori, bir icraat yoktur. Bir yapı yoktur” sözleriyle müzik anlayışını anlattı.

Farklı müzik türlerinden beslenen çalışmalar yaptığını belirten Gencebay, amacının Türk müziğini geliştirmek ve zenginleştirmek olduğunu ifade etti.

Orhan Gencebay’ın yıllardır içinde tuttuğu kırgınlık! Arabeskçi sözlerine sitem etti

GENÇ RAPÇİLERLE ÇALIŞMAYA SICAK BAKIYOR

Programda genç kuşak müzisyenlerle olası iş birlikleri de gündeme geldi. Rap müzisyenleriyle ortak bir projede yer alıp almayacağı sorulan Orhan Gencebay, gençlerin müziğe olan ilgisini ve kendilerini geliştirme çabalarını olumlu karşıladığını gösterdi.

Usta sanatçı, rapçilerle çalışma fikrine ilişkin, “Son derece mutlu olurum. Çok severim” diyerek iş birliğine açık olduğunun mesajını verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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