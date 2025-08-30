Oyuncu Anta Toros hayatını kaybetti!

Oyuncu Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti.

ANTA TOROS HAYATINI KAYBETTİ

Sanat hayatı boyunca pek çok projede rol alan Toros’un vefatı, ailesi ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Oyuncunun mide kanseri sebebiyle hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

BİRÇOK 'KÜLT' YAPIMDA YER ALDI

‘Adını Feriha Koydum’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Acı Hayat’ ve ‘Yarım Elma’ gibi pek çok yapımda rol alan Toros’un vefatı, başta ailesi olmak üzere sanat camiasında ve sevenlerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Anta Toros'un kendisi gibi oyuncu eşi Misak Toros da 2010 yılında hayata gözlerimi yummuştu.

Anta Toros'un yer aldığı film ve diziler: