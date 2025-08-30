Oyuncu Anta Toros hayatını kaybetti!
Türk televizyonlarında birçok kült yapımda yer alan oyuncu Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun mide kanseri sebebiyle hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
Sanat hayatı boyunca pek çok projede rol alan Toros’un vefatı, ailesi ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Oyuncunun mide kanseri sebebiyle hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
BİRÇOK 'KÜLT' YAPIMDA YER ALDI
‘Adını Feriha Koydum’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Acı Hayat’ ve ‘Yarım Elma’ gibi pek çok yapımda rol alan Toros’un vefatı, başta ailesi olmak üzere sanat camiasında ve sevenlerinde büyük üzüntüye neden oldu.
Anta Toros'un kendisi gibi oyuncu eşi Misak Toros da 2010 yılında hayata gözlerimi yummuştu.
Anta Toros'un yer aldığı film ve diziler:
- Mezarcı - 2016
- Senden Önce (Kısa Film) - 2014
- Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar - 2012
- Adını Feriha Koydum - 2011
- Çocuklar Duymasın - 2011
- Yasemince - 2010
- Adanalı - 2009
- Büyük Buluşma - 2007
- Acı Hayat - 2005-2007
- Dönme Dolap - 2005
- Sen Ne Dilersen - 2005
- Serseri - 2003
- Estağfurullah Yokuşu - 2003
- Para=Dolar - 2002
- Aşk ve Gurur - 2002
- Yarım Elma - 2002
- Benim İçin Ağlama - 2001
- Yeni Hayat - 2001
- İstanbul'da Bir Malatyalı - 2000
- Ah Geceler - 2000
- Her şeye Karşıyız - 2000
- Ana Kuzusu - 2000
- Gittiğin O Gün - 2000
- Sır - 1999
- Köstebek - 1999
- Nilgün (2) - 1999
- Marziye - 1998
- Sır - 1997
- Sakin Kasabanın Kadını - 1997
- Yalan - 1997
- Kara Melek - 1997
- Bay Kamber - 1994
- Kızımı Arıyorum - 1993
- Bayan Perşembe - 1993
- Zirvedekiler - 1993
- Mahallenin Muhtarları - 1992
- Ölüme Kuşanmak (Angie Dickinson Seslendirmesi) - 1980
