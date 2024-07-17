Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu ameliyat oldu!

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon birden geçirdi. Şamlıoğlu, haberi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Oyuncu, "Eğer dokulara saygılı ve iyi bir hekim tarafından ameliyat edilirsiniz, sonrasında kuş gibi kalkabiliyorsunuz” dedi.

Menajerimi Ara, Birlikte Öleceğiz, Jet Sosyete ve Aydede gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu sağ elinden iki operasyon geçirdi.

Şamlıoğlu, haberi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Hastane odasından paylaşım yapan yıldız, elinden tümör alındığını açıkladı.

Şamlıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer dokulara saygılı ve iyi bir hekim tarafından ameliyat edilirsiniz, sonrasında kuş gibi kalkabiliyorsunuz. Prof. Dr. Cihangir Tetik hocama çok teşekkür ediyorum. Elimi size teslim ettiğim için çok mutluyum. Sağ elimde iki operasyon birden gerçekleştirildi. Bir tırnak altından bloom tümör alındı ve baş parmağımın altındaki deformasyona neden olan kemik çıkarıldı."