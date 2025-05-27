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Oyuncu Hazal Çağlar ünlü futbolcuyla evleniyor! Paylaşımları gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Hazal Çağlar ünlü futbolcuyla evleniyor! Paylaşımları gündem oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor’un milli futbolcusu Samet Akaydın, oyuncu Hazal Çağlar’a evlenme teklif etti. “Evet” cevabıyla taçlanan bu özel an, çiftin sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü. Takipçileri tebrik mesajları yağdırdı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Oyuncu Hazal Çağlar ünlü futbolcuyla evleniyor! Paylaşımları gündem oldu - 1. Resim

 Akaydın, oyuncu Hazal Çağlar’a romantik bir organizasyonla evlilik teklif etti.

Oyuncu Hazal Çağlar ünlü futbolcuyla evleniyor! Paylaşımları gündem oldu - 2. Resim

Hazal Çağlar, o anları sosyal medya hesabından “Evet dedim!” notuyla paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Hazal Çağlar ünlü futbolcuyla evleniyor! Paylaşımları gündem oldu - 3. Resim

Çiftin bu özel anı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımın altına “Hayırlı olsun” ve “Tebrik ederiz” gibi pek çok yorum yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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