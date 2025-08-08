Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özge Törer'in 'Kuruluş Osman' paylaşımı gündem oldu! O sözleri çok konuşuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
6 sezondur “Kuruluş Osman” dizisinde canlandırdığı ‘Bala Hatun’ karakteriyle hafızalara kazınan Özge Törer, duygusal bir veda mesajı paylaştı. Törer’in, “Bala Hatun, yüreğimde ömür boyu taşıyacağım kadar derin bir yer edindi” sözleri dikkat çekti.

‘Kuruluş Osman’ dizisi, son günlerde ayrılık haberleriyle gündemde. Burak Özçivit’in ardından diziden ayrılan bir diğer dikkat çeken isim ise 6 sezondur ‘Bala Hatun’ karakterini canlandıran Özge Törer oldu.

"HİKAYEMİZ 2019'DA BAŞLADI"

Başrolünde yer aldığı diziden ayrıldığını sosyal medyadan duyuran Törer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Hikayemiz 2019’da başladı ama ben nerden başlasam bilemiyorum… ‘Bala Hatun’, yüreğimde ömür boyu taşıyacağım derinlikte öyle güzel yer edindi ki, bu veda sana değil ilk göz ağrım; senden helallik istedim çünkü hayali bir karakteri canlandırmak başka, tarihi önemli bir şahsiyeti oynamak çok başka… Büyük sorumlulukla yazılan kalemlerle, milyonlarca kalbe dokunduk. Senden çok şey öğrendim, bilmediğim duyguları hissettim, derdini sevincini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım; iyi ki sen Bala’m…”

‘Bala Hatun’ karakterinin hayatında özel bir yer edindiğini vurgulayan oyuncu, yapımcı Mehmet Bozdağ’a, partneri Burak Özçivit’e, teknik ekibe ve dizinin ilk gününden bu yana kendisini destekleyen seyircilere teşekkür etti.

