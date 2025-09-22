"Perperişan" şarkısına soruşturma açılmıştı! Mabel Matiz ifade vermek için adliyeye gitti

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Mabel Matiz'in çıkardığı 'Perperişan' isimli şarkı sosyal medyanın gündemine oturmuş, büyük tepki toplayan sözler sonrası bakanlık devreye girmişti.

2 BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkı hakkında, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmuştu. Gelen erişim engelinin ardından İçişleri Bakanlığı da Matiz hakkında 'müstehcenlik' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadesi yer almıştı.

Matiz gelişmelerin ardından bugün ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gitti.